En una rueda de prensa celebrada el 3 de septiembre, el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, declaró oficialmente que no tiene intención de renunciar a la ley para iniciar el proceso de adhesión del país a la Unión Europea (UE). El jefe de gobierno calificó la adopción de este documento como un paso estratégico histórico y correcto para Ereván, y valoró positivamente el proceso de integración en curso.

«Se acabaron los discursos sobre que no tenemos otro camino»: las declaraciones clave de Pashinyan

En la conferencia de prensa, el primer ministro abordó las críticas sobre el vector de política exterior del país y expuso su firme postura:

Una elección estratégica correcta: «La adopción de esta ley fue un paso correcto. Evalúo positivamente todos los procesos que están ocurriendo actualmente», subrayó Pashinyan;

Refutación a los escépticos: Según el jefe de gobierno, antes de la adopción del documento, en diversos círculos políticos se escuchaban muchas afirmaciones de que «Armenia no tiene otro camino», pero hoy en día se ha puesto fin a tales puntos de vista;

La intención de armonizar dos organizaciones: Nikol Pashinyan reveló que Armenia no planea abandonar la Unión Económica Euroasiática (UEE) liderada por Rusia, sino que espera llevar a cabo su participación en esta estructura junto con una integración profunda con la Unión Europea.

La decisión histórica de 2025 y las cuestiones de la «doble integración»

Cabe recordar que el parlamento armenio aprobó oficialmente la ley sobre el inicio del proceso de adhesión a la Unión Europea el 26 de marzo de 2025. Este documento ha sido valorado como un paso serio destinado a cambiar el equilibrio de poder en el Cáucaso Sur.

Sin embargo, el intento de Ereván, que mantiene estrechos vínculos comerciales, económicos y energéticos con Moscú, de aliarse simultáneamente con Bruselas y Moscú es discutido por analistas internacionales como un complejo asunto geopolítico.

¿Cree que Armenia puede integrarse plenamente en la Unión Europea siendo miembro de la UEE? ¿Cómo reaccionarán Bruselas y Moscú ante esta compleja estrategia de Ereván de «sentarse en dos sillas»? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!