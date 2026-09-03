¿Qué dijo Pashinyan sobre el camino de Armenia hacia la Unión Europea?

·14·Mundo
¿Qué dijo Pashinyan sobre el camino de Armenia hacia la Unión Europea?

En una rueda de prensa celebrada el 3 de septiembre, el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, declaró oficialmente que no tiene intención de renunciar a la ley para iniciar el proceso de adhesión del país a la Unión Europea (UE). El jefe de gobierno calificó la adopción de este documento como un paso estratégico histórico y correcto para Ereván, y valoró positivamente el proceso de integración en curso.

«Se acabaron los discursos sobre que no tenemos otro camino»: las declaraciones clave de Pashinyan

En la conferencia de prensa, el primer ministro abordó las críticas sobre el vector de política exterior del país y expuso su firme postura:

  • Una elección estratégica correcta: «La adopción de esta ley fue un paso correcto. Evalúo positivamente todos los procesos que están ocurriendo actualmente», subrayó Pashinyan;

  • Refutación a los escépticos: Según el jefe de gobierno, antes de la adopción del documento, en diversos círculos políticos se escuchaban muchas afirmaciones de que «Armenia no tiene otro camino», pero hoy en día se ha puesto fin a tales puntos de vista;

  • La intención de armonizar dos organizaciones: Nikol Pashinyan reveló que Armenia no planea abandonar la Unión Económica Euroasiática (UEE) liderada por Rusia, sino que espera llevar a cabo su participación en esta estructura junto con una integración profunda con la Unión Europea.

La decisión histórica de 2025 y las cuestiones de la «doble integración»

Cabe recordar que el parlamento armenio aprobó oficialmente la ley sobre el inicio del proceso de adhesión a la Unión Europea el 26 de marzo de 2025. Este documento ha sido valorado como un paso serio destinado a cambiar el equilibrio de poder en el Cáucaso Sur.

Sin embargo, el intento de Ereván, que mantiene estrechos vínculos comerciales, económicos y energéticos con Moscú, de aliarse simultáneamente con Bruselas y Moscú es discutido por analistas internacionales como un complejo asunto geopolítico.

¿Cree que Armenia puede integrarse plenamente en la Unión Europea siendo miembro de la UEE? ¿Cómo reaccionarán Bruselas y Moscú ante esta compleja estrategia de Ereván de «sentarse en dos sillas»? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un puente de 724 000 dólares estuvo a punto de colapsar durante su inauguraciónUn puente de 724 000 dólares estuvo a punto de colapsar durante su inauguraciónHoy, 20:07173 mil millones de toneladas de hielo se derritieron en Groenlandia en un año173 mil millones de toneladas de hielo se derritieron en Groenlandia en un añoHoy, 19:20Tiroteo sangriento entre el SBU y el GUR: el misterioso secuestro de un comandante del RDKTiroteo sangriento entre el SBU y el GUR: el misterioso secuestro de un comandante del RDKHoy, 17:51Indonesia: cerca de 800 personas intoxicadas por comida gratuita distribuida por el gobiernoIndonesia: cerca de 800 personas intoxicadas por comida gratuita distribuida por el gobiernoHoy, 15:24Una jurista que ejerció como ombudsman se convierte en presidenta de EstoniaUna jurista que ejerció como ombudsman se convierte en presidenta de EstoniaHoy, 15:09La madre de Messi reacciona a la retirada de su hijo: «Todavía estoy llorando»La madre de Messi reacciona a la retirada de su hijo: «Todavía estoy llorando»Hoy, 14:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La boda del siglo de Ronaldo: lugar y detalles de la ceremonia
La boda del siglo de Ronaldo: lugar y detalles de la ceremonia
Una boa gigante que subió a un poste eléctrico muere electrocutada
Una boa gigante que subió a un poste eléctrico muere electrocutada
El alegre juego de unos niños cubiertos de barro en un pueblo conquista las redes sociales
El alegre juego de unos niños cubiertos de barro en un pueblo conquista las redes sociales
La Tierra no es una esfera perfecta: la NASA revela su verdadera forma
La Tierra no es una esfera perfecta: la NASA revela su verdadera forma
Cabello de 2,71 metros: la mujer conocida por tener el pelo más largo que su estatura vuelve a ser noticia
Cabello de 2,71 metros: la mujer conocida por tener el pelo más largo que su estatura vuelve a ser noticia