Erling Haaland retirado de la rueda de prensa debido al escándalo financiero que rodea al Manchester City

El delantero de la selección nacional de Noruega, Erling Haaland, fue eximido de participar en la rueda de prensa programada del equipo nacional debido al escándalo financiero que rodea a su club. Según información difundida por The Sun, el delantero del Manchester City debía responder a las preguntas de los periodistas antes del partido de la Liga de Naciones contra Portugal, pero la Federación Noruega de Fútbol cambió la convocatoria a última hora. Así lo informa Goal.com .

Esta decisión se tomó tras las noticias que están causando gran revuelo en el mundo del fútbol. Según la prensa inglesa, el club Manchester City ha sido declarado culpable de 114 infracciones financieras entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018. Aunque aún no se han anunciado sanciones oficiales contra el club, esta situación pone en grave riesgo el futuro del equipo.

Las graves consecuencias de las acusaciones financieras

Las medidas disciplinarias, que se espera sean revisadas por comités independientes, podrían ser muy severas. Según los expertos, no se descartan multas masivas, deducción de puntos, la anulación de títulos de liga ganados anteriormente e incluso la expulsión de la Premier League.

El portavoz de la Federación Noruega de Fútbol, Morten Skjonsberg, confirmó el cambio en una entrevista con el canal TV 2. Según él, el entrenador del equipo, Ståle Solbakken, junto con los jugadores Fredrik Aursnes y Andreas Schjelderup, participarán en la rueda de prensa, protegiendo así al delantero del Manchester City de preguntas innecesarias.

Excelente desempeño en el campo y planes futuros

La decisión de mantener a Haaland fuera del foco mediático se tomó un día después de su brillante actuación en el campo. En el partido de la primera jornada de la UEFA Nations League disputado el jueves, el delantero anotó un doblete, liderando la victoria de Noruega por 3-2 sobre Dinamarca.

Actualmente, la selección de Noruega prepara su partido en casa contra Portugal. El encuentro se disputará el domingo en Oslo. Los visitantes también comenzaron bien el torneo tras vencer por la mínima, 1-0, a Gales en la primera jornada.