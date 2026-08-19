Celebran en China un concurso de captura de cerdos en el barro

En la provincia china de Guizhou se organizó un concurso insólito y entretenido, típico de la vida rural, consistente en atrapar cerdos.

Los participantes entraron en un terreno convertido en un lodazal e intentaron atrapar lo más rápido posible a los cerdos que habían soltado. El suelo resbaladizo e irregular dificultó aún más la tarea. A veces, los participantes caían, volvían a levantarse y continuaban persiguiendo a los cerdos que escapaban.

Este tipo de concursos se organiza habitualmente en Guizhou como parte de festivales rurales y eventos dedicados a la cultura agrícola. Por ejemplo, en las actividades celebradas en abril de 2026 en las terrazas de arroz de Jiabang, en la provincia, también se ofrecieron a los turistas entretenimientos relacionados con la agricultura, como atrapar cerdos y pescar.

En los últimos tiempos, los concursos de captura de cerdos también se han popularizado en otras zonas de Guizhou. En particular, las pruebas celebradas en agosto de 2026 en el distrito de Maijiang se difundieron ampliamente en las redes sociales y captaron la atención de los espectadores.

El objetivo principal del concurso no es solo determinar quién gana, sino también mostrar las tradiciones rurales y ofrecer a los turistas una forma insólita de ocio. Las imágenes de participantes cubiertos de barro persiguiendo cerdos están haciendo que estos eventos se popularicen rápidamente en Internet.