Kylian Mbappé abandona la concentración de Francia por lesión

El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, se vio obligado a abandonar la concentración para regresar al Real Madrid tras sufrir una lesión grave durante el partido contra Turquía en la UEFA Nations League. El delantero, autor del único gol en el estadio de Kocaeli, salió del campo cojeando, lo que generó gran preocupación en el cuerpo técnico. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, este encuentro fue el primer partido oficial de la leyenda Zinedine Zidane como seleccionador de Francia. En el minuto 67, la estrella marcó su gol número 67 con la selección, pero al realizar el disparo, su pie izquierdo se quedó trabado en el mal estado del césped.

Zinedine Zidane, preocupado por la lesión

Aunque Mbappé alcanzó a celebrar el gol, cayó al suelo inmediatamente sujetándose la rodilla debido a un dolor agudo. En la rueda de prensa, Zinedine Zidane no ocultó su inquietud sobre el estado de su estrella y admitió que los primeros síntomas no son alentadores.

Según un comunicado oficial de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), se ha diagnosticado una lesión en el ligamento de la rodilla izquierda. Por recomendación médica y para evitar riesgos, el delantero no jugará los próximos partidos de la selección contra Bélgica e Italia.

En una entrevista con TF1, Zidane destacó que la salud del jugador es la prioridad: «Está claro que no se siente bien. Lamentablemente, la situación no pinta bien. Creo que tendrá que volver a casa. No vamos a arriesgar. Se estiró la rodilla de forma excesiva al golpear el balón», declaró el técnico.

Ahora, se espera que Kylian Mbappé regrese a la capital española para completar su recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico del Real Madrid. El entrenador y la afición madridista esperan una pronta recuperación del delantero antes de los momentos decisivos de la temporada.