Mauricio Pochettino lamenta la controversia por la tarjeta roja en la selección de EE. UU.

El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, admitió que la polémica situación que derivó en el fracaso durante la Copa del Mundo y el ruido mediático en torno a la suspensión de Folarin Balogun alteraron por completo el ambiente del equipo. Según él, este incidente distrajo a los jugadores y generó una energía negativa antes del partido decisivo. Así lo informa Goal.com informa .

En una entrevista con el canal Futbol de Primera, Mauricio Pochettino reveló que la tarjeta roja recibida por el delantero Folarin Balogun en el partido de dieciseisavos de final contra Bosnia y Herzegovina, y la posterior anulación de su sanción mediante una apelación, afectaron negativamente al equipo. Esta decisión de la FIFA provocó un gran debate en el mundo del fútbol.

Conflictos políticos y la decisión de la FIFA

Durante el proceso de apelación, el presidente estadounidense Donald Trump declaró haber hablado personalmente con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y haber influido en la decisión. Como resultado, la Federación Internacional de Fútbol fue duramente criticada por violar su neutralidad política.

Tras estos eventos de tinte político, la presión mediática y el ruido excesivo en torno al equipo ejercieron una presión psicológica sobre los jugadores. Como resultado, la selección de EE. UU. fue eliminada de la competición tras perder en octavos de final contra Bélgica.

Los lamentos de Pochettino

El exentrenador del Tottenham, con gran experiencia en el mundo del fútbol, no oculta su arrepentimiento por no haber intervenido en el proceso. En su opinión, como entrenador, debería haber tomado el control de la situación para evitar las posibles consecuencias negativas.

En una conversación con Andres Cantor, Mauricio Pochettino dijo: «Me arrepiento de no haberme involucrado en la situación tras el partido contra Bosnia y en todas las consecuencias negativas. Quizás debería haber sido más activo en el proceso de toma de decisiones».

El técnico destacó que no participó en la iniciativa de apelar para anular la tarjeta roja. Aunque finalmente se reconoció que tenían razón, nadie pudo comprender del todo la esencia de lo ocurrido.

«Como hombre de fútbol, entiendo bien cómo cambia la energía de una situación. En el momento en que todo sucedió, la energía del equipo cambió y el siguiente partido se disputó bajo otros parámetros», añadió Pochettino.