Samsung se enfrenta a una disputa de patentes y riesgo de prohibición en EE. UU.

La empresa estadounidense Ioengine ha presentado una demanda contra Samsung Electronics, acusando al gigante tecnológico surcoreano de utilizar sin autorización cinco patentes relacionadas con la conectividad y el intercambio de datos. Según ixbt.com, este conflicto legal podría afectar seriamente las ventas de los productos más populares de Samsung en el mercado estadounidense, incluidos sus smartphones insignia y unidades SSD. Así lo informa Ixbt.com informa .

Actualmente, el caso está siendo examinado por el tribunal del Distrito Este de Texas. El demandante afirma que Samsung ha utilizado estas tecnologías en sus dispositivos sin obtener los permisos correspondientes ni realizar los pagos de licencia. Esto constituye una violación flagrante de los derechos de propiedad intelectual.

Lista de dispositivos incluidos en la demanda

En la demanda presentada por Ioengine, se mencionan algunos dispositivos como ejemplos directos. Esta lista incluye los siguientes productos populares:

Smartphone insignia Samsung Galaxy S23 Ultra

Reloj inteligente Galaxy Watch Ultra

Auriculares inalámbricos Galaxy Buds2 Pro

Unidad SSD portátil Samsung T7

Sin embargo, se indicó que esta lista no es definitiva y que las demandas podrían extenderse a otros tipos de productos de la compañía en el futuro. Ioengine exige una compensación en forma de «regalía de licencia razonable» por los daños sufridos, aunque no se ha especificado una suma exacta por el momento.

Posibles consecuencias de una prohibición judicial

Además de la compensación financiera, la empresa demandante busca obtener una orden judicial permanente que prohíba la venta de ciertos smartphones Galaxy y unidades SSD portátiles. Si el tribunal concede esta solicitud, Samsung se verá obligado a detener sus actividades consideradas ilegales en EE. UU. , lo que podría poner fin a la distribución de ciertos dispositivos para los consumidores estadounidenses.

No obstante, los expertos señalan que este es el escenario más extremo. Samsung podría modificar sus tecnologías o desactivar temporalmente ciertas funciones para resolver el problema según la decisión judicial. Ioengine también contempla, como alternativa, obligar a Samsung a pagar tarifas de licencia permanentes por el uso de las tecnologías.