EE. UU. - Irán bajo el fuego de la guerra: Trump da una orden inesperada, uso inédito de drones

La situación en Oriente Medio se ha vuelto a tensar. Los ataques secretos del presidente estadounidense Donald Trump en territorio iraní y las nuevas operaciones militares iniciadas en el estrecho de Ormuz han complicado la disputa política entre la Casa Blanca y el Congreso. Al mismo tiempo, se ha probado por primera vez en la historia de la humanidad un nuevo tipo de arma en enfrentamientos militares.

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La guerra constitucional entre Trump y el Congreso

The New York Times informa que, en una carta oficial enviada a los líderes del Congreso el 10 de julio, Donald Trump anunció que el ejército estadounidense había realizado ataques «de carácter defensivo» contra varios objetivos en territorio iraní. Esta carta, revelada al público el 13 de julio, reavivó un viejo conflicto entre la Casa Blanca y el órgano legislativo.

El trasfondo del conflicto: Ambas cámaras del Congreso de EE. UU. habían aprobado previamente resoluciones exigiendo que el presidente obtuviera consentimiento oficial para iniciar o continuar acciones militares. Sin embargo, la Casa Blanca sostiene que Trump, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tiene derecho a actuar de forma independiente dentro de sus facultades constitucionales.

Operaciones militares: Uso inédito de drones marítimos en la historia

El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) ha iniciado una presión militar a gran escala contra Irán. En los últimos días, se han llevado a cabo las siguientes acciones militares de emergencia:

Tercera operación nocturna: El 13 de julio a las 16:45, hora de Washington, por orden directa de Trump, comenzaron nuevos ataques aéreos contra las fuerzas armadas iraníes. El objetivo es eliminar la capacidad de Irán para amenazar a los buques civiles en el estrecho de Ormuz.

Restablecimiento del bloqueo marítimo: Desde la noche del 14 de julio, todos los barcos que entran y salen de los puertos iraníes están bajo estricto control de la marina estadounidense. El movimiento permanece abierto para los barcos pacíficos que no violen las leyes internacionales.

Ataque histórico: En el ataque del 12 de julio contra la base naval iraní de Bandar Abbas, el ejército estadounidense utilizó por primera vez tres drones marítimos no tripulados (drones de superficie) con fines ofensivos. Esta fue la primera experiencia de este tipo en la historia militar de EE. UU.

El contraataque de Irán y el acuerdo de paz roto

La parte iraní no dejó sin respuesta los ataques estadounidenses. Según informó la radiotelevisión estatal iraní (IRIB), las fuerzas armadas iraníes lanzaron ataques contra bases militares estadounidenses ubicadas en Kuwait mediante vehículos aéreos no tripulados (drones kamikaze).

Sin embargo, el 17 de junio de este año se había firmado un acuerdo entre ambos países para detener las hostilidades y levantar el bloqueo en el estrecho de Ormuz. Pero esta paz no duró mucho:

Fecha Desarrollo de los hechos y cronología de los enfrentamientos 17 de junio Se firma un acuerdo de paz temporal entre EE. UU. e Irán. 25 de junio Un dron iraní ataca un petrolero civil en el estrecho de Ormuz. El acuerdo se rompe. 7-8 de julio EE. UU. comienza ataques aéreos. Trump anuncia en la cumbre de la OTAN que el memorando con Irán ha sido cancelado y que no negociará personalmente con Teherán. Se restablecen las sanciones petroleras. 11 de julio A puerta cerrada, los funcionarios iraníes culpan a «estructuras fuera de control». 12-13 de julio Ataque de drones marítimos a Bandar Abbas y comienzo de la tercera gran operación de EE. UU.

Conversaciones secretas entre bastidores: «Cometimos un error»

Por muy tensa que sea la situación, los canales diplomáticos no están cerrados del todo. Reuters informa, citando fuentes fiables, que en las negociaciones secretas celebradas el 11 de julio, los representantes iraníes hicieron una declaración inesperada.

Filtración diplomática: Los funcionarios iraníes afirmaron que los ataques a los buques civiles en el estrecho de Ormuz no fueron ordenados por Teherán, sino llevados a cabo por «ciertos grupos internos fuera de control». Un representante iraní que participó en las negociaciones declaró abiertamente: «Cometimos un error. Ahora sigamos con las negociaciones», pidiendo a EE. UU. volver al acuerdo.

Por ahora, la Casa Blanca ha rechazado rotundamente esta propuesta y sigue aumentando al máximo la presión económica y militar. El fuego de la guerra en el estrecho de Ormuz, arteria vital para la industria y el comercio internacional, podría provocar una subida drástica de los precios del petróleo en el mercado mundial.