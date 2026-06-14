Donald Trump anuncia acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán

Tras meses de intensos conflictos militares en Oriente Medio que provocaron una crisis energética mundial, finalmente se acerca un día histórico en el que el mundo podrá respirar aliviado. En una declaración en su página oficial de Truth Social, el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció que la firma del tan esperado memorando de paz entre Washington y Teherán está programada para el 14 de junio. Según el líder de la Casa Blanca, una vez que este acuerdo entre en vigor, el estrecho de Ormuz, vital para la economía y el comercio mundiales, se reabrirá a todos los buques internacionales.

Bajo los términos de este acuerdo de importancia mundial, la parte iraní se compromete a no «adquirir, producir u obtener por cualquier otro medio» armas nucleares.

«B-2» bombarderos y polvo nuclear bajo las montañas de granito

El presidente Trump también mencionó cómo se supervisará la infraestructura nuclear de Irán como parte del acuerdo entre los dos países. En su opinión, las relaciones entre Washington y Teherán se encuentran actualmente en un estado mucho mejor y más fiable que durante las administraciones estadounidenses anteriores.

De la declaración de Donald Trump: «Cuando llegue el momento y la situación en la región esté completamente tranquila, iremos allí y, con la ayuda de nuestros increíbles e inigualables bombarderos B-2, extraeremos de forma segura el polvo nuclear enterrado profundamente bajo las poderosas montañas de granito. Las reservas de uranio enriquecido serán destruidas por completo ya sea en territorio iraní o directamente en EE. UU. Esperamos una asociación sólida y a largo plazo con Irán y todo Oriente Medio. Creo que este proceso será muy rápido, fácil y sin ningún problema. Si ese no fuera el caso, tenemos una opción alternativa muy poderosa lista, pero espero que nunca tenga que volver a utilizarse».

Puede familiarizarse con los puntos principales del acuerdo esperado entre EE. UU. e Irán y las posiciones oficiales de las partes a través de la siguiente declaración oficial y tabla analítica:

Estado del acuerdo de paz Principales partes iniciadoras Plazo anunciado por Trump Requisitos principales y consecuencias del tratado Reacción del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán y Teherán Segunda fase del acuerdo Memorando de paz histórico EE. UU. y la República Islámica de Irán 14 de junio (2026) • Estrecho de Ormuz se abrirá para todos.

• Irán renuncia a las armas nucleares.

• El uranio enriquecido será destruido. Esmail Baghaei: Rechazó la fecha, pero confirmó que se firmaría en los próximos días. 60 días intensas negociaciones bilaterales

Declaración cautelosa de la dirección iraní y plan de 60 días

Tras una declaración tan rápida del líder estadounidense, la parte iraní reaccionó con cierta cautela. Aunque el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, negó oficialmente que el documento que coordina las disputas entre los dos países se firmaría el 14 de junio, no descartó que este evento histórico pueda ocurrir en un futuro próximo. Actualmente, países mediadores como Catar y Pakistán también están realizando esfuerzos para finalizar este proceso.

A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, explicó en detalle que este proceso de paz se implementaría en dos etapas. Según él, primero se firmará un memorando de 14 puntos que pone fin a la guerra general y a las operaciones militares entre las partes. Después de eso, comenzará una fase de negociación integral de 60 días para poner fin por completo a los conflictos en Oriente Medio, las sanciones y los problemas del programa nuclear, y formalizar la paz.

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