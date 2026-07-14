Movimiento sorpresa de Trump: EE. UU. toma el control de Ormuz e impone un arancel del 20 %

El fuego de la guerra en Oriente Medio se ha intensificado. El presidente estadounidense Donald Trump anunció que EE. UU. tomará el control total del estrecho de Ormuz e impondrá un arancel del 20 % a todos los barcos que transiten por allí. En respuesta, Irán amenaza con cerrar el estrecho y atacar las bases estadounidenses.

Zamin.uz presenta los últimos detalles de esta crisis global y los enfrentamientos militares alrededor de Irán.

« Ahora EE. UU. será el guardián del estrecho » — Declaración de Trump

El 13 de julio, Donald Trump hizo una declaración en su red social Truth Social que tendrá un impacto serio en la economía y la logística mundiales. Según él, Estados Unidos toma el control de una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

« Estamos tomando el control del estrecho de Ormuz. Ahora EE. UU. será el guardián del estrecho de Ormuz », escribió Trump.

Tras esta decisión, se implementan las siguientes restricciones y medidas:

Arancel del 20 %: Todos los buques civiles y comerciales que transiten por el estrecho de Ormuz deberán pagar un impuesto del 20 % a favor de EE. UU. sobre la carga transportada.

Bloqueo marítimo: Se restablecerá un bloqueo marítimo estricto contra los barcos iraníes y cualquier entidad extranjera que coopere con Teherán.

Trump Fox News confirmó esta información en una entrevista con el canal, subrayando que EE. UU. se mantendrá firme en sus operaciones militares debido a que Irán violó los acuerdos previos.

Fuertes explosiones en Irán: EE. UU. lanza un tercer ataque aéreo

Aunque el Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) declaró que el estrecho de Ormuz sigue abierto para los barcos pacíficos que respetan el derecho internacional, ha llevado la presión militar sobre Irán al máximo nivel.

La Fuerza Aérea de EE. UU. llevó a cabo su tercer gran ataque aéreo en territorio iraní en una semana. Según la cadena de televisión pública iraní Press TV los sistemas de defensa aérea se activaron y se produjeron fuertes explosiones en las siguientes regiones:

Teherán (capital)

Sirik y Konarak

Chabahar y Jask

Bandar Abbas

¿Qué causó el ataque? Según el CENTCOM, la ira de EE. UU. fue provocada por el ataque del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) contra el buque portacontenedores GFS Galaxy con bandera chipriota. Tras el ataque iraní, se produjo un gran incendio en el barco, la sala de máquinas quedó destruida y uno de los miembros de la tripulación desapareció.

¿Cómo fracasó el acuerdo de paz?

La cronología de la ruptura de la paz a corto plazo en Oriente Medio es la siguiente:

Acuerdo de paz

17 de junio de 2026

Se firmó un acuerdo oficial entre EE. UU. e Irán para detener las hostilidades y levantar el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Ruptura del acuerdo

25 de junio de 2026

Un dron kamikaze iraní atacó un petrolero civil que cruzaba el estrecho. En respuesta, EE. UU. lanzó sus primeros ataques aéreos contra territorio iraní.

La firme decisión de Trump

8 de julio de 2026

Durante un discurso en la cumbre de la OTAN, Donald Trump anunció la cancelación del memorando con Irán y el restablecimiento de las sanciones petroleras contra Teherán.

Negociaciones secretas

11 de julio de 2026

En conversaciones a puerta cerrada, los funcionarios iraníes atribuyeron la responsabilidad de los ataques a «estructuras internas fuera de control» y pidieron continuar el diálogo.

Control del estrecho

13 de julio de 2026

Trump estableció el control estadounidense sobre el estrecho e impuso un impuesto del 20 %. Paralelamente, EE. UU. llevó a cabo sus terceros ataques aéreos contra Irán.

Amenaza de Irán: « ¡Cerraremos el estrecho de Ormuz! »

La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) reaccionó enérgicamente a estas acciones de EE. UU. Teherán anunció que detendría por completo (cerraría) todo el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz hasta que se detengan las acciones provocadoras de Washington en la región.

Además, la parte iraní reveló que había atacado objetivos en el territorio de varios países del Golfo Pérsico que albergan bases militares estadounidenses. Esto ha aumentado el riesgo de una guerra a gran escala en la región a un nivel sin precedentes.