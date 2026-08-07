Decisión insólita: al no encontrar al hombre ideal, una mujer de 40 años se casó consigo misma
En 2017, la entrenadora italiana de fitness Laura Mesi llamó la atención con una decisión insólita. Al cumplir 40 años, celebró una ceremonia simbólica de matrimonio consigo misma y festejó el día como una boda tradicional.
El evento costó cerca de 10.000 euros. La ceremonia incluyó un vestido de novia blanco, un anillo, damas de honor, una tarta de tres pisos y unos 70 invitados. Después de la celebración, Laura también viajó sola a Egipto para disfrutar de su «luna de miel».
La decisión estuvo motivada por una dolorosa ruptura en su vida personal. Tras terminar una relación de 12 años, Laura había dicho que, si no encontraba el amor antes de cumplir 40, se «casaría» consigo misma y celebraría una boda.
Cuando alcanzó la edad que se había fijado, cumplió su plan. Sin embargo, se aclaró que la ceremonia no tenía validez legal. Tanto en Italia como en otros países, este tipo de evento no se considera un matrimonio oficial.
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