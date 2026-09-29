Los flagships Honor Magic 9 registran ventas récord en China

Honor ha anunciado el lanzamiento de su nueva serie de smartphones insignia, los Honor Magic 9, y los resultados iniciales muestran un gran interés en el mercado. Según ixbt.com, la nueva línea ha tenido una demanda superior a la esperada, superando ampliamente las cifras de la generación anterior. Así lo informa Ixbt.com .

Según el informe oficial de la compañía, los dispositivos registraron resultados sobresalientes en los diez minutos posteriores a su lanzamiento en todas las principales plataformas de venta. En particular, el volumen de ventas en línea fue un 194 % superior al de la línea Honor Magic 8 presentada el año pasado en el mismo periodo.

Los expertos destacan que los modelos de nueva generación se están vendiendo casi tres veces más rápido que los flagships del año pasado. Este éxito masivo se debe a la mejora significativa de las especificaciones técnicas de los smartphones y a su adaptación a las necesidades de los usuarios.

La nueva serie de modelos y sus capacidades

La serie de flagships recién presentada incluye varios dispositivos avanzados, entre ellos el Honor Magic 9, el Magic 9 Super Edition y la versión más potente, el Magic 9 Pro Max. Cada modelo atrae a los compradores por sus ventajas técnicas.

En particular, el Magic 9 Pro Max, uno de los modelos más avanzados de la serie, está equipado con la batería más grande de su historia. Con una capacidad de 11 000 mAh, este smartphone se convierte en uno de los flagships con mayor autonomía del mercado actual.

Al mismo tiempo, el Honor Magic 9, modelo base de la serie, también recibió actualizaciones importantes respecto a la generación anterior. Este modelo cuenta con dos potentes módulos de cámara de 200 MP, al igual que la versión Pro Max, lo que permite capturar imágenes de alta calidad.

Un flagship compacto y sus perspectivas

Las dimensiones y la potencia del nuevo modelo base también son notables. Con una diagonal de pantalla de solo 6,37 pulgadas, este dispositivo destaca por su capacidad para albergar una batería masiva de 8000 mAh.

Gracias a estas características, el Honor Magic 9 es reconocido como un verdadero flagship compacto capaz de competir con el Galaxy S26 en términos de tamaño. Se espera que este audaz inicio en el mercado chino fortalezca aún más la posición de la marca a nivel global.