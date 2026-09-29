Una mujer explica el tono de piel oscuro de su bebé por el consumo excesivo de café de su marido
En el sur de Florida, una mujer de 22 años habría vivido una situación inusual tras dar a luz a un hijo con la piel oscura. El color de piel del bebé sorprendió a su esposo.
Según los informes, el hombre preguntó a su esposa por qué el bebé tenía ese color de piel. Ella afirmó que se debía a la gran cantidad de café que su marido consumió durante el embarazo. El hombre creyó inicialmente la explicación y se sintió culpable por haber dudado de ella.
Se señala que la pareja lleva ocho meses de casada. A pesar de ello, siguen viviendo juntos. Se dice que el hombre muestra afecto y cuida de su recién nacido.
Este suceso ha provocado diversas reacciones en las redes sociales. Sin embargo, algunos detalles de la historia no han sido confirmados por fuentes independientes y fiables.
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