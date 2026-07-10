Ali Jamenei enterrado en formato privado: El misterioso nuevo líder e Irán al borde de la guerra

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El funeral del exlíder supremo iraní Ali Jamenei se llevó a cabo en Mashhad en un formato estrictamente privado. Las ceremonias de despedida del líder, fallecido tras un ataque aéreo de EE. UU. e Israel contra su residencia, duraron seis días. Actualmente, la situación en Oriente Medio se ha tensado nuevamente, comenzando un intercambio de ataques militares directos entre EE. UU. e Irán. Zamin.uz ha recopilado los detalles más importantes de este proceso histórico y preocupante.

Último destino: El santuario sagrado y 20 millones de personas en duelo

Ali Jamenei fue enterrado en el recinto del santuario del Imam Reza en Mashhad, uno de los lugares más sagrados para los musulmanes chiitas. Junto a él, fueron enterrados los miembros de su familia que murieron durante el ataque aéreo. Cabe destacar que en este complejo también fue enterrado el expresidente iraní Ebrahim Raisi, fallecido en un accidente de helicóptero en 2024.

Las ceremonias de duelo se llevaron a cabo en varias ciudades, incluyendo Teherán, Qom, y las ciudades iraquíes sagradas para los chiitas, Nayaf y Karbala. Según datos oficiales, solo en la ceremonia de despedida en Teherán, hasta 20 millones de personas participaron.

¿Por qué el nuevo líder Mojtaba Jamenei no aparece en público?

Aunque el cargo de líder supremo pasó al hijo de Ali Jamenei, Mojtaba Jamenei, este no ha aparecido en público desde el ataque aéreo del 28 de febrero. Tampoco apareció durante los días de duelo. Los medios internacionales plantean dos hipótesis principales sobre su larga ausencia:

Primera hipótesis: Podría haber resultado gravemente herido durante el ataque aéreo en el que murió su padre, aunque mantiene la capacidad de cumplir con sus funciones.

Segunda hipótesis: Debido al riesgo de un nuevo intento de asesinato por parte de Israel, el servicio de seguridad iraní ha restringido severamente sus apariciones públicas para garantizar su seguridad.

Según la agencia Fars de Irán, la primera aparición oficial del nuevo líder se espera para el 19 de julio durante una ceremonia conmemorativa en Qom. Está previsto que Mojtaba Jamenei pronuncie un discurso en memoria de su padre.

Oriente Medio en llamas: Trump detuvo las negociaciones

El presidente de EE. UU., Donald Trump, había anunciado una pausa de una semana en las negociaciones debido al duelo en Irán, reconociendo que el flujo de personas era mayor de lo esperado. Sin embargo, apenas dos días después, la situación llegó al borde de la explosión.

Crónica de los enfrentamientos militares: Irán atacó varios petroleros en el estrecho de Ormuz, justificándolo por el hecho de que los barcos navegaban sin acuerdo con Teherán.

En respuesta, EE. UU. lanzó ataques aéreos contra las instalaciones costeras del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Irán, por su parte, lanzó ataques con misiles contra bases militares estadounidenses en Baréin y Kuwait.

Durante la cumbre de la OTAN en Ankara, Donald Trump declaró tajantemente que no existe ningún régimen de alto el fuego con Irán y que no tiene intención de realizar más negociaciones con Teherán. A pesar de esto, representantes de la administración estadounidense afirman que, a pesar del intenso intercambio de ataques militares, los diálogos diplomáticos secretos entre las partes aún continúan.