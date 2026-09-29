Se celebró un inusual evento «rave» de lectura en Japón (vídeo)

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Se celebró un inusual evento «rave» de lectura en Japón (vídeo)

En Japón se llevó a cabo un evento inusual llamado JUCY BOOK RAVE, que se diferencia de las fiestas nocturnas habituales. En lugar de bailar, los participantes leyeron libros mientras escuchaban música electrónica tranquila.

El evento, organizado el 26 de septiembre en el club SPREAD del barrio de Shimokitazawa en Tokio, contó con alfombras extendidas en el suelo. Los invitados pasaron el tiempo leyendo sus propios libros en la posición que quisieran: sentados, acostados o apoyados contra la pared.

Durante el evento, sonó principalmente música electrónica suave adecuada para la lectura. Los organizadores permitieron a los participantes traer sus propios libros y también ofrecieron la posibilidad de comprar obras recomendadas para leer el mismo libro que otros invitados.

Los organizadores del JUCY BOOK RAVE buscaron crear un nuevo espacio y ambiente para la lectura. Por ello, se describió como un evento experimental destinado a probar la experiencia de leer en un entorno de club, más que como una simple reunión de lectura.

JUCY BOOK RAVEClub SPREADTokioJapónLectura
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