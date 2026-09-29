El jefe de NVIDIA dice que no sabe de memoria su dirección ni su número de teléfono

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El jefe de NVIDIA dice que no sabe de memoria su dirección ni su número de teléfono

El director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, confesó que no sabe de memoria su dirección particular ni su número de teléfono. Explicó que esto se debe a que la tecnología ha reducido la necesidad de retener cierta información en la memoria.

Huang habló sobre esto en una entrevista con el periodista de The New York Times, Ezra Klein. Durante la charla, se discutió cómo el uso de la inteligencia artificial podría llevar al debilitamiento de ciertas habilidades.

El jefe de NVIDIA mencionó que ni siquiera conoce su propia dirección. Puso como ejemplo que, hace unos años, cuando le preguntaron su código postal en una gasolinera, no pudo recordarlo. También destacó que no sabe su número de teléfono de memoria.

En opinión de Huang, la menor necesidad de memorizar datos es un proceso natural. Asegura que, al delegar ciertas habilidades a la tecnología, las personas pueden enfocarse más en el pensamiento sistémico, la creatividad y otras capacidades importantes en el futuro.

Al mismo tiempo, en la conversación se subrayó que no es correcto delegar todas las habilidades a la tecnología. Algunas capacidades pueden seguir siendo fundamentales para la concentración y el pensamiento creativo humano.

Jensen HuangNVIDIAEzra KleinInteligencia ArtificialTecnología
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