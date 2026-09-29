TCL demanda a Samsung Electronics ante los tribunales

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TCL demanda a Samsung Electronics ante los tribunales

El gigante tecnológico chino TCL ha presentado una demanda formal contra Samsung Electronics America ante un tribunal federal de EE. UU. Este litigio, que se está tramitando en el Tribunal del Distrito Central de California, se debe al uso del término Mini LED en las campañas publicitarias de los televisores Samsung. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, el demandante alega que Samsung presenta sus productos de forma incorrecta a los consumidores y engaña injustificadamente a los compradores. TCL sostiene que el competidor coreano vende ciertos modelos económicos como Mini LED, a pesar de que su estructura técnica apenas difiere de las pantallas LED convencionales.

Guerra de precios y lucha por la cuota de mercado

La causa principal de este conflicto es la intensa competencia de precios. Los dispositivos en disputa de Samsung se venden a un precio incluso inferior al de los televisores Mini LED más asequibles de la marca TCL.

Los documentos judiciales señalan que, tras la aparición de estos modelos económicos en el mercado, las ventas de Samsung en este segmento aumentaron casi cuatro veces en menos de tres meses. Esto supuso un duro golpe para la posición de TCL, que anteriormente había logrado una ventaja significativa.

Demandas judiciales y próximos pasos

TCL había logrado superar a Samsung en el mercado estadounidense entre 2023 y 2025 gracias a su política de precios. Sin embargo, la nueva estrategia de marketing del competidor cambió radicalmente la situación y el fabricante chino comenzó a perder su cuota de mercado.

Actualmente, TCL exige a través de los tribunales que Samsung Electronics prohíba estrictamente la publicidad y venta de ciertos modelos controvertidos bajo el nombre de Mini LED en territorio estadounidense. Asimismo, el demandante solicita una compensación económica por los daños sufridos.

TCLSamsungMini LEDJuicioEE. UU.
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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