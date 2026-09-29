En Bélgica, un estudiante que cavaba una zanja encuentra un tesoro de oro de 9 millones de euros

En Bélgica, un estudiante de 18 años que realizaba trabajos de construcción rutinarios encontró inesperadamente un tesoro de oro valorado en unos 9 millones de euros. Así lo informó la BBC.

El incidente ocurrió en el recinto de una antigua cervecería en Sint-Gillis-Dendermonde. Un estudiante llamado Kobe estaba cavando una zanja para un nuevo sistema de alcantarillado durante su trabajo de verano. Durante las obras, él y sus compañeros descubrieron objetos de valor ocultos bajo tierra.

Al principio, los trabajadores pensaron que los objetos encontrados eran simples monedas. Sin embargo, al continuar con la excavación, descubrieron un tesoro compuesto por monedas de oro, pepitas y lingotes de oro numerados.

Se supo que el tesoro estaba escondido en una bolsa dentro de una pared de ladrillos en el sótano de una villa construida a finales del siglo XIX. Este edificio pertenecía a Théophile Van Assche, propietario de la cervecería de la zona.

El valor total del hallazgo se estimó en unos 9 millones de euros. Tras encontrar el tesoro, los trabajadores informaron inmediatamente a las autoridades pertinentes. El oro ha sido trasladado a un lugar seguro y los expertos están determinando su origen y propietario legal.

Las autoridades suponen que el tesoro pudo haber sido escondido intencionadamente. Hasta que se resuelva la cuestión de la propiedad, el proceso legal sobre el hallazgo continuará.