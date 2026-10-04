Trump anuncia un pago único de 90 dólares a más de 20 millones de estadounidenses

·6·Mundo
Trump anuncia un pago único de 90 dólares a más de 20 millones de estadounidenses

El presidente estadounidense Donald Trump anunció un pago único de 90 dólares a más de 20 millones de beneficiarios de Medicare para ayudarles a cubrir los gastos de su seguro médico. Así lo informó a través de la red social Truth Social.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de EE. UU. indicaron que el pago se realizará en octubre a ciertos participantes del programa Medicare Parte B. La mayoría recibirá los fondos directamente en su cuenta bancaria, mientras que otros recibirán un cheque.

Los fondos provienen del Medicare Improvement Fund, que cuenta con casi 2 mil millones de dólares asignados por el Congreso. Sin embargo, este pago no aplica a todos los estadounidenses mayores: algunos beneficiarios de Medicare, incluidos los del plan Medicare Advantage, no son elegibles.

Esta es una de las últimas iniciativas de Trump para brindar ayuda financiera a los estadounidenses antes de las elecciones. El presidente también ha propuesto un plan para otorgar 5 000 dólares a todos los estadounidenses mayores si los republicanos mantienen el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato de noviembre. No obstante, esto es solo una propuesta y no un pago realizado.

La administración Trump también está enviando estos días reembolsos relacionados con Obamacare de 500 dólares a casi un millón de estadounidenses más. Este programa es independiente de los pagos de Medicare.

Donald TrumpMedicareSeguro Médico Estados UnidosObamacarePolítica Estadounidense
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Cuánto cuesta una ambulancia en el mundo?¿Cuánto cuesta una ambulancia en el mundo?2 octubre 19:56Violación de sistema: La IA de OpenAI hackea la base de datos gubernamental de AustraliaViolación de sistema: La IA de OpenAI hackea la base de datos gubernamental de Australia25 septiembre 09:415 000 $ en efectivo para cada estadounidense: Trump hace una promesa electoral sin precedentes5 000 $ en efectivo para cada estadounidense: Trump hace una promesa electoral sin precedentes10 septiembre 16:35Cena de gala en la Casa Blanca en honor a Xi Jinping: brindis históricosCena de gala en la Casa Blanca en honor a Xi Jinping: brindis históricos25 septiembre 07:59Xi Jinping y Trump califican las negociaciones en la Casa Blanca de «sinceras y profundas»Xi Jinping y Trump califican las negociaciones en la Casa Blanca de «sinceras y profundas»25 septiembre 08:50«Daré 5 000 dólares a cada ciudadano»: Trump hace una promesa electoral increíble«Daré 5 000 dólares a cada ciudadano»: Trump hace una promesa electoral increíble2 octubre 16:10
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo