Trump anuncia un pago único de 90 dólares a más de 20 millones de estadounidenses

El presidente estadounidense Donald Trump anunció un pago único de 90 dólares a más de 20 millones de beneficiarios de Medicare para ayudarles a cubrir los gastos de su seguro médico. Así lo informó a través de la red social Truth Social.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de EE. UU. indicaron que el pago se realizará en octubre a ciertos participantes del programa Medicare Parte B. La mayoría recibirá los fondos directamente en su cuenta bancaria, mientras que otros recibirán un cheque.

Los fondos provienen del Medicare Improvement Fund, que cuenta con casi 2 mil millones de dólares asignados por el Congreso. Sin embargo, este pago no aplica a todos los estadounidenses mayores: algunos beneficiarios de Medicare, incluidos los del plan Medicare Advantage, no son elegibles.

Esta es una de las últimas iniciativas de Trump para brindar ayuda financiera a los estadounidenses antes de las elecciones. El presidente también ha propuesto un plan para otorgar 5 000 dólares a todos los estadounidenses mayores si los republicanos mantienen el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato de noviembre. No obstante, esto es solo una propuesta y no un pago realizado.

La administración Trump también está enviando estos días reembolsos relacionados con Obamacare de 500 dólares a casi un millón de estadounidenses más. Este programa es independiente de los pagos de Medicare.