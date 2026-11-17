Continúan los partidos amistosos internacionales entre selecciones nacionales con motivo de la fecha FIFA. Se registraron varios resultados interesantes: Paraguay venció a Japón, mientras que Rusia derrotó a Venezuela en casa por dos goles de diferencia. Jordania superó a Australia y Corea del Sur ganó por la mínima en territorio catarí.

Paraguay castiga a Japón con dos goles

Uno de los encuentros destacados de la jornada fue el disputado entre Japón y Paraguay. En este duelo, los sudamericanos se impusieron por 2-1.

Los paraguayos comenzaron el encuentro con gran intensidad. Antes de cumplirse el segundo minuto, Cáceres perforó la portería rival, adelantando a su equipo. En el minuto 40 de la primera parte, Gómez marcó otro gol para consolidar la ventaja.

La selección de Japón puso todo su empeño en evitar la derrota. En el minuto 85, Fukuda recortó distancias. Sin embargo, los locales no lograron anotar otro gol en el tiempo restante.

Japón — Paraguay — 1:2

Goles: Fukuda (85) — Cáceres (2), Gómez (40).

Rusia no dio opciones a Venezuela

La selección de Rusia recibió a Venezuela en Krasnodar. El encuentro finalizó con una victoria de los locales por 2-0.

En la primera mitad, los equipos no lograron romper la defensa rival. Pero tras el descanso, Rusia aumentó su actividad ofensiva.

En el minuto 59, Aleksey Miranchuk abrió el marcador. Dieciséis minutos después, volvió a marcar, sellando un doblete. De esta forma, Rusia logró una victoria sólida en casa.

Rusia — Venezuela — 2:0

Goles: Aleksey Miranchuk (59, 75).

El once inicial de Rusia: Safonov, Vakhaniya, Danilov, Malyokhin, Langovich, Batrakov, Mironov, Miranchuk, Dmitriy Glebov, Konstantin Glebov y Komlichenko.

Jordania vence a Australia

Otro resultado notable se registró en el partido entre Jordania y Australia. Los jordanos derrotaron a su rival por 2-0.

En el minuto 34, Mousa Al-Tamari abrió el marcador. Australia intentó cambiar el rumbo del partido, pero no pudo superar la defensa jordana.

En el tiempo añadido, al minuto 90+3, Olwan anotó el segundo gol, asegurando la victoria de Jordania.

Jordania — Australia — 2:0

Goles: Al-Tamari (34), Olwan (90+3).

Corea del Sur gana en Catar

En el partido Catar — Corea del Sur disputado en Doha, los visitantes se impusieron por la mínima.

El único gol del encuentro llegó en el minuto 43 de la primera parte. Se-hun anotó para darle la victoria a Corea del Sur.

Aunque Catar intentó empatar en la segunda mitad, Corea del Sur mantuvo su ventaja.

Catar — Corea del Sur — 0:1

Gol: Se-hun (43).

Resultados de la fecha FIFA

Partido Marcador Japón — Paraguay 1:2 Rusia — Venezuela 2:0 Jordania — Australia 2:0 Catar — Corea del Sur 0:1

Así, los amistosos dejaron varios resultados interesantes. La derrota de Japón ante Paraguay y la victoria de Jordania sobre Australia fueron los eventos destacados. Rusia, gracias al doblete de Miranchuk, superó con autoridad a Venezuela.