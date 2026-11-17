El periodista puso como ejemplo la situación de la selección de Gales tras la salida de jugadores estrella como Gareth Bale. En su opinión, la partida de tales jugadores es una gran pérdida para el equipo nacional.

Jorge Jesus respondió a una pregunta sobre Cristiano Ronaldo durante la conferencia de prensa organizada antes del partido contra la selección de Gales en el marco de la Liga de Naciones.

Cristiano Ronaldo ha terminado su carrera en la selección nacional de Portugal. Pero cuando se habla de su lugar en la historia del equipo nacional y su contribución al fútbol, es seguro que el nombre de este legendario delantero será recordado durante muchos años. El entrenador de la selección de Portugal, Jorge Jesus, también destacó una vez más el estatus especial de Ronaldo, calificando su salida como una realidad natural pero importante para el fútbol.

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« La selección de Gales tiene dificultades para clasificarse a grandes torneos tras perder a jugadores como Gareth Bale. Ronaldo, por su parte, dejó la selección de Portugal », dijo el periodista.

« Siempre el mismo tema », dijo Jesus sonriendo.

Después de eso, reconoció el lugar especial de Cristiano en el fútbol portugués.

« Cristiano es una leyenda del fútbol portugués y de la selección nacional. Nunca podremos olvidarlo », enfatizó el entrenador.

Ronaldo había invitado a Jesus al Al-Nassr

La relación de Jorge Jesus con Cristiano Ronaldo no se limita al tema de la selección nacional. El entrenador también recordó que trabajó con el jugador estrella durante un año.

Contó que cuando Ronaldo invitó a Jesus al club de Arabia SauditaAl-Nassr, el entrenador le prometió ayudarlo a ser campeón.

« Trabajé con él durante un año. Cuando me invitó al Al-Nassr, le dije que le ayudaría a ser campeón. Y no me equivoqué », dijo Jesus.

Estas palabras muestran el respeto del entrenador por Ronaldo, así como la relación de confianza entre ambos.

La salida de Ronaldo: una nueva era para el fútbol portugués

Jesus calificó la salida de Cristiano de la selección nacional como una realidad que todos preveían y estaban listos para aceptar.

« Es una realidad que todos conocemos y para la que estábamos preparados », afirmó.

De hecho, la carrera de Ronaldo en la selección no es solo una etapa en la trayectoria de un jugador. Marcó toda una época en la historia del fútbol portugués. Ahora, el equipo debe avanzar con nuevos líderes, y los aficionados deben vivir recordando el legado de su héroe.

Aunque Ronaldo ya no esté en el campo, su nombre, sus récords y lo que hizo por el fútbol portugués seguirán siendo el centro de atención durante mucho tiempo. Las palabras de Jorge Jesus son una prueba clara de ello.