Los ayvans uzbekos tradicionales, regalados por el Presidente de la República de Uzbekistán al líder estadounidense Donald Trump, han sido instalados oficialmente en el famoso e histórico West Potomac Park de Washington. Así lo informó Furqat Sidiqov, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Uzbekistán en los Estados Unidos.

Ceremonia de inauguración solemne y símbolos nacionales

El evento organizado en la capital estadounidense contó con la presencia de representantes de ambos países, el cuerpo diplomático y el público local. Como se observa en las imágenes, la ceremonia de apertura se llevó a cabo en un ambiente festivo, bajo las banderas nacionales de Uzbekistán y Estados Unidos.

Como muestra única de la artesanía nacional uzbeka, estos ayvans destacan por sus refinadas tallas, elementos arquitectónicos nacionales y la alta calidad de la madera. Permiten a los visitantes de Washington y a los residentes de la ciudad disfrutar del rico patrimonio cultural y el arte del pueblo uzbeko.

Aspectos del proyecto Detalles Donante Presidente de la República de Uzbekistán Shavkat Mirziyoyev Receptor Donald Trump (parte estadounidense) Ubicación de instalación Ciudad de Washington, histórico West Potomac Park zona Importancia Símbolo del fortalecimiento de los lazos culturales y humanitarios entre Uzbekistán y Estados Unidos

Cooperación internacional y diplomacia cultural

Proyectos como este desempeñan un papel crucial en el fortalecimiento de las relaciones amistosas entre los países. La instalación de ayvans nacionales en un parque histórico de la capital estadounidense es una prueba clara del reconocimiento y la promoción mundial del arte nacional uzbeko.

¿En qué medida cree que la promoción del rico patrimonio cultural de nuestro país en el extranjero a través de estos medios ayuda a fortalecer las relaciones internacionales? ¡Deje su opinión en los comentarios!