Tras el descanso, el defensa de Al-Hilal, Ali Lajami, cometió una falta grave contra un jugador uzbeko. El árbitro principal consideró la acción como una infracción seria y mostró la tarjeta roja directa.

El 17 de noviembre en Doha, el encuentro entre Uzbekistán y Arabia Saudita terminó con una victoria de 2-1 para nuestros compatriotas. Uno de los momentos críticos ocurrió en el minuto 50.

El partido amistoso entre Uzbekistán y Arabia Saudita estuvo marcado por la expulsión de Ali Lajami. El defensa saudí entró como suplente en la segunda parte, pero poco después fue expulsado por una entrada dura sobre un jugador uzbeko, dejando a su equipo con diez hombres. A pesar de las protestas, el VAR ratificó la tarjeta roja.

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Los jugadores saudíes protestaron enérgicamente. Sin embargo, tras la revisión del VAR, el árbitro mantuvo su decisión. Lajami tuvo que abandonar el campo y Arabia Saudita jugó el resto del partido con un hombre menos.

Experto jordano respalda la decisión

El experto en arbitraje jordano, Ahmad Abu Khadija, opinó sobre la polémica. En una entrevista con el medio Al-Maydan, subrayó que la expulsión de Ali Lajami fue correcta.

«La expulsión de Ali Lajami contra Uzbekistán es acertada, ya que utilizó una fuerza excesiva contra su oponente», afirmó el experto.

Según el especialista, el árbitro tenía motivos suficientes para mostrar la roja. La confirmación tras el VAR validó la evaluación de la jugada.

Lajami recibe su primera tarjeta roja con la selección

Según Kooora, Ali Lajami recibió la primera tarjeta roja de su carrera internacional en su partido número 27 con la selección de Arabia Saudita.

A nivel de clubes, ya tenía antecedentes. El defensa ha sido expulsado tres veces: dos con Al-Nassr y una con Al-Khaleej.

Un triunfo para Uzbekistán

Cabe recordar que el 17 de noviembre, en Doha, la selección de Uzbekistán derrotó a Arabia Saudita por 2-1 en un amistoso internacional.

Sherzod Esanov marcó un doblete en la primera parte para asegurar la victoria. Los saudíes descontaron con un gol de Firas al-Buraikan.

La expulsión de Lajami aumentó la tensión, pero para los aficionados uzbekos, lo más importante fue la victoria ante un rival fuerte, que ahora también será recordada por esta tarjeta roja histórica.