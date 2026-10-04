Kirguistán refuerza los controles fronterizos tras los informes sobre el cólera en Rusia

Tras la difusión de informes sobre casos de cólera en Rusia, Kirguistán ha reforzado los controles sanitarios y de cuarentenaen los puntos de control de sus fronteras estatales. Así lo informó el Ministerio de Salud del país.

Se ha comunicado que todos los puntos sanitarios y de cuarentena han pasado a un régimen de trabajo reforzado. En la frontera, especialistas controlan el movimiento de ciudadanos, vehículos y mercancías.

El Ministerio declaró que estas medidas se implementan con el fin de prevenir la entrada y propagación de enfermedades infecciosas, incluidas infecciones altamente peligrosas, en el territorio nacional. La situación está bajo el control del servicio sanitario y epidemiológico.

El cólera es una infección intestinal aguda que se transmite principalmente a través de agua o alimentos contaminados, lo que puede provocar una deshidratación grave. Por ello, el uso de agua potable limpia y el cumplimiento de las normas sanitarias son fundamentales para prevenir la enfermedad.

Anteriormente, circularon informes sobre el fallecimiento de una paciente en un hospital de la región de Irkutsk, Rusia. Tras este suceso, surgieron diversos rumores en las redes sociales sobre si su muerte podría estar relacionada con el cólera. Sin embargo, hasta el momento no hay información oficial que confirme la causa de la infección.