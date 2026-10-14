Intoxicación masiva de estudiantes en una escuela de élite en Almaty

Se ha registrado un caso de intoxicación masiva de alumnos en la Escuela Republicana de Física y Matemáticas (RFMSH), una de las instituciones educativas más prestigiosas y de élite de Almaty, Kazajistán. En los últimos días, decenas de estudiantes han sido hospitalizados con diagnóstico de infección intestinal aguda.

Tras este incidente, las actividades de la escuela y su internado han sido suspendidas temporalmente y la policía ha iniciado una investigación penal.

Escala del incidente: ¿Cuántos niños resultaron afectados?

Zakon.kz Según la información oficial difundida por el medio, los indicadores clave de la situación son los siguientes:

Hospitalizados: Entre el 12 y el 14 de octubre, 48 alumnos de la escuela fueron ingresados en el hospital clínico infantil de enfermedades infecciosas de Almaty;

En aislamiento: Varios alumnos más (según los datos, entre 6 y 8) fueron aislados en la enfermería del internado bajo supervisión médica;

Estado de salud de los niños: El departamento municipal de salud y la dirección de la escuela informaron que el estado de todos los pacientes es estable y ninguno requiere cuidados intensivos.

Conclusión de la inspección: ¿Qué deficiencias se encontraron en la cocina?

El departamento de control sanitario y epidemiológico y el Ministerio de Salud de Kazajistán realizaron una inspección exhaustiva en el lugar:

Violación de normas sanitarias: Se detectaron graves deficiencias en las actividades de la empresa «Master Food», que presta servicios a la cocina. En particular, no se respetaron las normas de almacenamiento de productos y se infringió el procedimiento de toma de muestras diarias de los platos preparados;

Productos confiscados: Como resultado de la inspección, se retiraron de la venta productos lácteos sin la documentación correspondiente y se prohibió oficialmente la distribución de ciertos platos;

Análisis de laboratorio: Se tomaron muestras de agua, alimentos y frotis del personal de cocina para encontrar la fuente exacta de la infección.

Medidas adoptadas: Educación en línea y causa penal

Se tomaron medidas organizativas inmediatas para garantizar la seguridad y prevenir la propagación de la enfermedad:

Transición a la educación a distancia: Para la seguridad de los alumnos, la escuela pasó a un sistema de enseñanza en línea del 14 al 16 de octubre, y se realizaron trabajos de desinfección completa en los edificios;

Alumnos del internado: Los alumnos que residen en el internado fueron entregados temporalmente al cuidado de sus padres y familiares cercanos;

Causa penal: La policía de Almaty inició una causa penal por el hecho de intoxicación masiva en la escuela, determinando que se tomarán medidas legales contra los responsables.

La situación se encuentra bajo el estricto control del ministerio correspondiente y las fuerzas del orden.