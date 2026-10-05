Las informaciones aparecidas en Internet sobre una epidemia de cólera en la región de Irkutsk no han sido confirmadas por las autoridades rusas. El 5 de octubre, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, instó a la población a no creer en los diversos rumores al respecto.

Según Peskov, la principal autoridad competente en cuestiones sanitarias y epidemiológicas es Rospotrebnadzor. Recomendó a la población confiar en la información oficial de esta organización.

Rospotrebnadzor informó que se han realizado las inspecciones y análisis pertinentes sobre la situación en la región de Irkutsk. Según la agencia, la situación sanitaria y epidemiológica en la zona permanece estable.

Anteriormente, se informó que una empleada del instituto de lucha contra la peste en Irkutsk fue hospitalizada con síntomas de neumonía y falleció. Han circulado diversas especulaciones sobre la causa de su muerte.

En este contexto, Asia Central, incluido Uzbekistán, han reforzado las medidas de precaución para evitar la entrada de infecciones de alto riesgo.