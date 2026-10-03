Emergencia por peste neumónica en Rusia: se informa sobre la rotura de un tubo de ensayo

Se ha producido una situación sanitaria y epidemiológica de emergencia en la región rusa de Irkutsk. Una técnica de laboratorio de 28 años que trabajaba en el Instituto de Investigación de la Peste falleció a causa de una infección altamente peligrosa: la peste neumónica.

Tras esta tragedia, se tomaron medidas de seguridad urgentes en la región y más de 190 personas que estuvieron en contacto con la fallecida fueron puestas en cuarentena y bajo estricta vigilancia médica.

¿Cómo ocurrió el incidente? Principales hipótesis

Según los medios de comunicación y fuentes operativas, la fallecida, Darya Shipilova, trabajaba en el Instituto de Investigación de la Peste de Siberia y el Lejano Oriente, donde se dedicaba a estudiar la resistencia de las bacterias a los antibióticos.

Hipótesis de la rotura del tubo de ensayo: Según una de las principales hipótesis que examinan los investigadores y expertos, la empleada pudo haber dejado caer accidentalmente un tubo de ensayo que contenía el agente causante de la peste (Yersinia pestis) durante su trabajo en el laboratorio.

Deterioro de su estado de salud: Tras el incidente, la salud de la joven empeoró drásticamente y fue ingresada en el hospital del distrito de Shelekhov. A pesar de los tratamientos médicos recibidos, no fue posible salvar la vida de la paciente.

Restricciones de cuarentena y controles

Tras la tragedia, se pusieron en marcha medidas drásticas para evitar la propagación de la epidemia:

Aislamiento del foco de la enfermedad: La institución médica donde fue tratada la técnica y algunas de sus unidades fueron cerradas temporalmente bajo cuarentena total, y las clases en una de las instituciones de educación superior de la zona pasaron al formato en línea. Control de los contactos: Cerca de 200 personas que estuvieron en contacto con la joven fueron hospitalizadas y puestas bajo observación preventiva. Los análisis primarios realizados por los expertos muestran que no se ha detectado la infección en estas personas. La versión de Buriatia fue rechazada: Inicialmente, circularon suposiciones de que la fallecida había viajado a la República de Buriatia, considerada un foco natural de la enfermedad. Sin embargo, las autoridades de Buriatia negaron oficialmente estos informes, declarando que la joven no había visitado la región recientemente y que no existen focos de peste en la república.

Actualmente, continúan las investigaciones profundas sobre la violación de las normas de seguridad en la región de Irkutsk, con la participación de autoridades sanitarias y expertos federales.