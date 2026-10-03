Emergencia por peste neumónica en Rusia: se informa sobre la rotura de un tubo de ensayo

·5·Mundo
Emergencia por peste neumónica en Rusia: se informa sobre la rotura de un tubo de ensayo

Se ha producido una situación sanitaria y epidemiológica de emergencia en la región rusa de Irkutsk. Una técnica de laboratorio de 28 años que trabajaba en el Instituto de Investigación de la Peste falleció a causa de una infección altamente peligrosa: la peste neumónica.

Tras esta tragedia, se tomaron medidas de seguridad urgentes en la región y más de 190 personas que estuvieron en contacto con la fallecida fueron puestas en cuarentena y bajo estricta vigilancia médica.

¿Cómo ocurrió el incidente? Principales hipótesis

Según los medios de comunicación y fuentes operativas, la fallecida, Darya Shipilova, trabajaba en el Instituto de Investigación de la Peste de Siberia y el Lejano Oriente, donde se dedicaba a estudiar la resistencia de las bacterias a los antibióticos.

  • Hipótesis de la rotura del tubo de ensayo: Según una de las principales hipótesis que examinan los investigadores y expertos, la empleada pudo haber dejado caer accidentalmente un tubo de ensayo que contenía el agente causante de la peste (Yersinia pestis) durante su trabajo en el laboratorio.

  • Deterioro de su estado de salud: Tras el incidente, la salud de la joven empeoró drásticamente y fue ingresada en el hospital del distrito de Shelekhov. A pesar de los tratamientos médicos recibidos, no fue posible salvar la vida de la paciente.

Restricciones de cuarentena y controles

Tras la tragedia, se pusieron en marcha medidas drásticas para evitar la propagación de la epidemia:

  1. Aislamiento del foco de la enfermedad: La institución médica donde fue tratada la técnica y algunas de sus unidades fueron cerradas temporalmente bajo cuarentena total, y las clases en una de las instituciones de educación superior de la zona pasaron al formato en línea.

  2. Control de los contactos: Cerca de 200 personas que estuvieron en contacto con la joven fueron hospitalizadas y puestas bajo observación preventiva. Los análisis primarios realizados por los expertos muestran que no se ha detectado la infección en estas personas.

  3. La versión de Buriatia fue rechazada: Inicialmente, circularon suposiciones de que la fallecida había viajado a la República de Buriatia, considerada un foco natural de la enfermedad. Sin embargo, las autoridades de Buriatia negaron oficialmente estos informes, declarando que la joven no había visitado la región recientemente y que no existen focos de peste en la república.

Actualmente, continúan las investigaciones profundas sobre la violación de las normas de seguridad en la región de Irkutsk, con la participación de autoridades sanitarias y expertos federales.

Región de IrkutskDarya ShipilovaYersinia pestisInstituto de Investigación de la Peste de Siberia y el Lejano OrienteRusia
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Termina la vida de la mujer que vivió 70 años en un «pulmón de acero»Termina la vida de la mujer que vivió 70 años en un «pulmón de acero»11 julio 01:53«Plan de guerra»: el Reino Unido recomienda a la población almacenar agua y conservas«Plan de guerra»: el Reino Unido recomienda a la población almacenar agua y conservas19 septiembre 17:12Rueda arrancada en pleno vuelo y terror en cabina: un avión iraní al borde de la catástrofeRueda arrancada en pleno vuelo y terror en cabina: un avión iraní al borde de la catástrofe16 septiembre 09:10Nueva esperanza contra un cáncer casi incurableNueva esperanza contra un cáncer casi incurable27 julio 23:36Anuncian programa de 350 mil dólares para el pasaporte argentinoAnuncian programa de 350 mil dólares para el pasaporte argentinoHoy 06:36Un tren atropella a 70 ovejas en la región de Jambyl: el propietario es sancionadoUn tren atropella a 70 ovejas en la región de Jambyl: el propietario es sancionadoAyer 21:49
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo