Un estadounidense encuentra un diamante de 6 quilates durante unas excavaciones

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Un estadounidense encuentra un diamante de 6 quilates durante unas excavaciones

Un reservista de la marina estadounidense, del estado de Arkansas, Crater of Diamonds State Park encontró un diamante gigante de 6,03 quilates mientras buscaba piedras preciosas en el parque. Algunos expertos y coleccionistas estiman que el valor potencial de esta piedra rara supera el millón de dólares.

Jack Paraden ha convertido la búsqueda de piedras y minerales preciosos en su pasatiempo favorito durante más de 12 años. Aunque ha buscado piedras en varios lugares a lo largo de los años, este hobby no le había generado ingresos financieros significativos anteriormente.

El hombre hizo este increíble hallazgo a principios de este año mientras realizaba excavaciones con un amigo en el área del Crater of Diamonds State Park.

Curiosamente, Paraden estaba transmitiendo el proceso de búsqueda del diamante en vivo a través de la plataforma TikTok. Lavó un cubo de grava y vertió las piedras pequeñas sobre una mesa. Fue entonces cuando vio una piedra extraña que brillaba entre los materiales.

Paraden se dio cuenta casi de inmediato de que no era una piedra común. Después de que los exámenes posteriores confirmaran que el peso del hallazgo era de 6,03 quilates, se sintió extremadamente afortunado.

Dos personas sonríen al aire libre mostrando el diamante amarillo y el certificado.

Según los informes, el tamaño del diamante es aproximadamente el de una uña. También se considera el diamante más grande encontrado en el área del Crater of Diamonds State Park este año.

Se han expresado diversas estimaciones sobre el valor del raro hallazgo. Algunos expertos en piedras preciosas y coleccionistas han estimado que el precio del diamante de 6,03 quilates podría superar el millón de dólares.

Sin embargo, un experto tasador experimentado señaló que el valor de mercado de un diamante de este tamaño y calidad podría rondar los 250.000 dólares. Es decir, el precio real de la piedra se determinará según su calidad, color, pureza y otras características.

Aun así, este hallazgo tiene un significado especial para Jack Paraden, ya que ha estado buscando piedras preciosas durante más de 10 años y hasta ahora este pasatiempo no le había traído beneficios financieros serios.

Ahora, su interés de años ha culminado inesperadamente con un hallazgo grande y valioso. Independientemente de cuál sea el valor real del diamante de 6,03 quilates, su descubrimiento se convirtió en uno de los mayores logros en el largo pasatiempo de Paraden.

Jack ParadenCrater of Diamonds State ParkDiamanteTikTokEstados Unidos
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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