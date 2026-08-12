En India, siete trabajadores encuentran un diamante de 52.000 dólares

En Panna, una zona del centro de la India conocida por sus minas de diamantes, siete trabajadores pobres hicieron un hallazgo valioso que podría cambiar por completo sus vidas. Encontraron un gran diamante de 17,96 quilates en un terreno que habían alquilado dos años atrás.

Ravi Patel, funcionario de la oficina de diamantes de Panna, valoró la piedra como «de calidad gema», es decir, una de las variedades de diamantes naturales más valiosas y raras. Según explicó, su valor inicial se estima en al menos 5 millones de rupias, aproximadamente 52.400 dólares según las estimaciones.

El diamante podría cambiar la vida de los trabajadores

Panna, donde se encontró el diamante, está situada en el estado de Madhya Pradesh, una de las principales zonas de la India donde se concentran las reservas de diamantes del país. Sin embargo, la región es una de las menos desarrolladas de la India, y sus habitantes afrontan problemas como la pobreza, el desempleo y la escasez de agua.

Por ello, encontrar un diamante valioso representa una gran oportunidad para la población local. Sin embargo, quien encuentra un diamante no siempre puede beneficiarse de sus ingresos. Muchos mineros de Panna trabajan por jornada y, si encuentran un diamante, la mayor parte del dinero suele corresponder al propietario del terreno alquilado.

Esta vez, la situación es diferente. Los propios siete trabajadores que encontraron el diamante podrán beneficiarse de los ingresos de su venta.

¿Cómo encontraron el diamante?

Según se supo, Akhilesh Pal y otros seis trabajadores habían alquilado a bajo precio, dos años atrás, una mina en la aldea de Sarokha, en Panna. Sin embargo, como durante mucho tiempo no encontraron nada prometedor, cerraron la mina durante un año.

Recientemente comenzaron a trabajar en una nueva mina en una zona vecina. Después de unas fuertes lluvias, decidieron inspeccionar también la mina antigua y fue entonces cuando vieron la piedra preciosa.

«Estuvimos excavando allí durante unos dos años, pero no tuvimos suerte. Por eso cerramos la mina durante un año. Cuando comenzamos con la nueva, también revisamos la antigua y encontramos el diamante precisamente allí», declaró Pal.

El diamante saldrá a subasta en octubre

Ravi Patel informó de que el diamante se pondrá a la venta en la próxima subasta trimestral, que se celebrará en octubre. También podrán participar compradores procedentes de otros países además de la India.

Según los datos disponibles, el Estado retendrá del importe de la venta un 12 % en concepto de regalía . El resto del dinero se repartirá por igual entre los siete trabajadores que encontraron el diamante.

Esto podría representar una gran oportunidad económica para los trabajadores. Tres de ellos contaron a los medios locales que hasta ahora no habían podido casarse debido a la pobreza. Ahora, este hallazgo inesperado podría permitirles cambiar de vida y formar una familia.