En India, siete trabajadores encuentran un diamante de 52.000 dólares

·11·Mundo
En India, siete trabajadores encuentran un diamante de 52.000 dólares

En Panna, una zona del centro de la India conocida por sus minas de diamantes, siete trabajadores pobres hicieron un hallazgo valioso que podría cambiar por completo sus vidas. Encontraron un gran diamante de 17,96 quilates en un terreno que habían alquilado dos años atrás.

Ravi Patel, funcionario de la oficina de diamantes de Panna, valoró la piedra como «de calidad gema», es decir, una de las variedades de diamantes naturales más valiosas y raras. Según explicó, su valor inicial se estima en al menos 5 millones de rupias, aproximadamente 52.400 dólares según las estimaciones.

El diamante podría cambiar la vida de los trabajadores

Panna, donde se encontró el diamante, está situada en el estado de Madhya Pradesh, una de las principales zonas de la India donde se concentran las reservas de diamantes del país. Sin embargo, la región es una de las menos desarrolladas de la India, y sus habitantes afrontan problemas como la pobreza, el desempleo y la escasez de agua.

Por ello, encontrar un diamante valioso representa una gran oportunidad para la población local. Sin embargo, quien encuentra un diamante no siempre puede beneficiarse de sus ingresos. Muchos mineros de Panna trabajan por jornada y, si encuentran un diamante, la mayor parte del dinero suele corresponder al propietario del terreno alquilado.

Esta vez, la situación es diferente. Los propios siete trabajadores que encontraron el diamante podrán beneficiarse de los ingresos de su venta.

¿Cómo encontraron el diamante?

Según se supo, Akhilesh Pal y otros seis trabajadores habían alquilado a bajo precio, dos años atrás, una mina en la aldea de Sarokha, en Panna. Sin embargo, como durante mucho tiempo no encontraron nada prometedor, cerraron la mina durante un año.

Recientemente comenzaron a trabajar en una nueva mina en una zona vecina. Después de unas fuertes lluvias, decidieron inspeccionar también la mina antigua y fue entonces cuando vieron la piedra preciosa.

«Estuvimos excavando allí durante unos dos años, pero no tuvimos suerte. Por eso cerramos la mina durante un año. Cuando comenzamos con la nueva, también revisamos la antigua y encontramos el diamante precisamente allí», declaró Pal.

El diamante saldrá a subasta en octubre

Ravi Patel informó de que el diamante se pondrá a la venta en la próxima subasta trimestral, que se celebrará en octubre. También podrán participar compradores procedentes de otros países además de la India.

Según los datos disponibles, el Estado retendrá del importe de la venta un 12 % en concepto de regalía . El resto del dinero se repartirá por igual entre los siete trabajadores que encontraron el diamante.

Esto podría representar una gran oportunidad económica para los trabajadores. Tres de ellos contaron a los medios locales que hasta ahora no habían podido casarse debido a la pobreza. Ahora, este hallazgo inesperado podría permitirles cambiar de vida y formar una familia.

IndiaPannaMadhya PradeshRavi PatelAkhilesh Pal
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

En Colombia, un padre salvó a su bebé de dos meses de la muerte con su propio cuerpoEn Colombia, un padre salvó a su bebé de dos meses de la muerte con su propio cuerpoHoy, 16:32Una anciana de 97 años es rescatada de una inundación en India sobre una balsa de platanerosUna anciana de 97 años es rescatada de una inundación en India sobre una balsa de platanerosHoy, 16:25Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron oficialmente (vídeo)Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron oficialmente (vídeo)Hoy, 15:59Un agricultor que confió en la IA perdió la cosecha de 10 hectáreasUn agricultor que confió en la IA perdió la cosecha de 10 hectáreasHoy, 15:38Una mujer india establece un nuevo récord Guinness de longitud de cabelloUna mujer india establece un nuevo récord Guinness de longitud de cabelloHoy, 15:26El comportamiento de un niño provoca la cancelación de un vueloEl comportamiento de un niño provoca la cancelación de un vueloHoy, 15:25
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones