El raro diamante de 2.488 quilates por fin encontró comprador

En Botsuana, por fin se encontró un comprador para uno de los diamantes preciosos más grandes de la historia. El diamante Motswedi, de 2.488,32 quilates, permaneció sin vender durante casi dos años después de ser descubierto en la mina de Karowe. Así lo informó Business Insider Africa .

El Motswedi fue descubierto en agosto de 2024 en la mina de Karowe, en Botsuana. Inicialmente, se anunció que pesaba 2.492 quilates . Sin embargo, después de limpiarlo y tallarlo, se determinó que su peso final era de 2.488,32 quilates.

El segundo diamante de calidad gema más grande de la historia

El Instituto Gemológico de América reconoció esta piedra como el segundo diamante de calidad gema más grande jamás descubierto en la historia de la humanidad.

El primer puesto lo ocupa el famoso diamante Cullinan , descubierto en 1905 en Sudáfrica. Su peso es de 3.106 quilates.

La venta del Motswedi fue comunicada por la empresa minera canadiense Lucara Diamond en su informe correspondiente al segundo trimestre de 2026. El informe, publicado el 7 de agosto, incluyó este diamante entre los ingresos trimestrales de la compañía.

Los ingresos totales de la compañía fueron de 41 millones de dólares . Sin embargo, Lucara Diamond no reveló quién compró la piedra ni su precio exacto.

¿Por qué es difícil vender un diamante tan enorme?

Ofrecer a un comprador un diamante excepcional de semejante tamaño es muy distinto de una venta común. El mercado no cuenta con criterios claros y universalmente aceptados para determinar el valor real de las piedras gigantescas.

Por eso, su propietario puede optar por tallarlo en varios diamantes más pequeños, pero valiosos. Otra opción es conservar la piedra intacta y exhibirla como una pieza de colección única o una pieza de museo .

La calidad del Motswedi también merece atención

Además de su enorme tamaño, el Motswedi destaca por su alta calidad. El instituto gemológico lo describió como un diamante transparente, de tono marrón claro y calidad apta para joyería .

Los expertos identificaron la piedra como un cristal intacto con pocas inclusiones.

Así, el Motswedi, de 2.488,32 quilates, que esperaba comprador desde hacía casi dos años, finalmente pasó a manos de su nuevo propietario. Sin embargo, el importe de la venta y el futuro de la piedra siguen siendo un misterio.