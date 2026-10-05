Las fuerzas armadas de la Federación de Rusia Asia Central han iniciado ejercicios militares a gran escala en la dirección estratégica y la cuenca del mar Caspio. En el marco de los ejercicios de mando y estado mayor «Tsentr-2026», se están probando complejos escenarios de combate para repeler una posible agresión militar en la región y garantizar la seguridad en el Caspio.

Estos importantes ejercicios estratégicos movilizan a más de 47 000 efectivos, además de una parte significativa de las fuerzas terrestres y navales.

Escenario «Tsentr-2026»: Incursión de un enemigo convencional desde Asia Central

Según la información oficial publicada por el Ministerio de Defensa de Rusia, el escenario principal de los ejercicios se basa en resistir a las fuerzas de un enemigo convencional que ha lanzado un ataque repentino desde el territorio de Asia Central.

Las unidades militares operan según las siguientes etapas clave:

Repeler el ataque: Detener el primer golpe del enemigo convencional y defender la línea fronteriza;

Liberación de territorios ocupados: Recuperar mediante una contraofensiva las zonas que han caído en manos del adversario;

Formación de una «zona de seguridad»: Creación de una zona de seguridad especial dentro del país vecino o la zona fronteriza para eliminar por completo el riesgo de invasión.

El papel de la Flotilla del Caspio: Ataques navales y defensa antidesembarco

Junto con las intensas maniobras terrestres, las fuerzas de la Flotilla rusa del Caspio participan activamente en la operación:

Apoyo de artillería y misiles desde el mar: Los buques de guerra apoyan el avance de las tropas terrestres desde el mar;

Operaciones antidesembarco: Protección de la infraestructura costera contra desembarcos enemigos y operaciones de bloqueo de rutas marítimas estratégicas.

Estos ejercicios militares integrales, llevados a cabo simultáneamente en Asia Central y el mar Caspio, atraen la atención de analistas internacionales y expertos militares ante el contexto de los cambios geopolíticos globales.