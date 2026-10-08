El nivel del agua en el Mar de Aral Norte podría subir a 44 metros

Kazajistán, en colaboración con el Banco Mundial, planea elevar el nivel del agua en el Mar de Aral Norte a 44 metros según el sistema báltico. Este proyecto tiene como objetivo aumentar aún más el volumen de agua en la parte norte del Mar de Aral y mejorar la situación ecológica. Así lo informó el servicio de prensa del Primer Ministro de Kazajistán.

Se señala que en los últimos 20 años, la superficie del Mar de Aral Norte ha aumentado un 36 %. Durante este período, el volumen de agua casi se ha duplicado, alcanzando los 23.400 millones de metros cúbicos. Al mismo tiempo, el nivel de mineralización del agua se ha reducido a la mitad.

En la siguiente etapa del proyecto, se planea la reconstrucción de la presa de Kokaral, considerada una de las estructuras clave para la restauración del Mar de Aral. Como parte del proyecto desarrollado con el Banco Mundial, se prevé elevar el nivel del agua a 44 metros según el sistema báltico.

Según las estimaciones, en los próximos 5 a 6 años, se planea aumentar la superficie del Mar de Aral Norte a 3.900 kilómetros cuadrados y su volumen de agua a 34.000 millones de metros cúbicos. Se espera que esto contribuya a mejorar aún más las condiciones ecológicas en la región marítima.

Al mismo tiempo, Kazajistán continúa con los trabajos de forestación y mejora forestal en el fondo seco del Mar de Aral. Se informa que hasta la fecha se han implementado medidas de mejora forestal en una superficie de 1,1 millones de hectáreas.

Para cubrir el fondo marino seco con vegetación, se han sembrado 3.400 toneladas de semillas de saxaúl y plantas resistentes a la sal. Además, se han plantado 56,2 millones de plántulas de saxaúl.

También se ha establecido un vivero especial para cultivar las plántulas. Este vivero, con una superficie de 33 hectáreas, tiene una capacidad de producción de 3 millones de plántulas al año.

Además del Mar de Aral, Kazajistán también presta atención a la situación ecológica del Mar Caspio. El país está preparando un programa interestatal para la preservación del Mar Caspio.

En este programa, se planea prestar especial atención a cuestiones como el descenso del nivel del Mar Caspio, la preservación de la biodiversidad, la lucha contra la contaminación del agua y la mejora del sistema de monitoreo ecológico.

De esta manera, Kazajistán está implementando una serie de proyectos destinados a mejorar la situación ecológica de los mares de Aral y Caspio, conservar los recursos hídricos y restaurar el entorno natural en estas regiones.