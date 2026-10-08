La región de Asia Central se está convirtiendo en el centro de un nuevo diálogo político internacional importante. El Presidente de la Federación de Rusia Vladimir Putin partió el 8 de octubre para una visita oficial de dos días a Turkmenistán. En el marco de esta visita, se celebrarán dos grandes conferencias en Asjabad: el Consejo de Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y la Cumbre Ecológica del Caspio.

La próxima cumbre de la CEI se celebra en el año del jubileo de la Comunidad; en diciembre de este año, la organización cumplirá 35 años. Esta semana diplomática, organizada por el presidente de Turkmenistán, Serdar Berdimuhamedov, país con estatus de miembro asociado, es de gran importancia en términos de seguridad regional e integración económica.

Todos los líderes reunidos: ¿Quiénes participarán en la cumbre?

Se espera que los jefes de los 9 Estados miembros de la Comunidad participen en la cumbre del jubileo en su composición completa:

Lista de participantes: El Presidente de Uzbekistán Shavkat Mirziyoyev, el Presidente ruso Vladimir Putin, el Presidente de Azerbaiyán Ilham Aliyev, el Presidente de Bielorrusia Aleksandr Lukashenko, el Presidente de Kazajistán Kasym-Jomart Tokáyev, el Presidente de Kirguistán Sadyr Japarov, el Presidente de Tayikistán Emomali Rahmon y el Primer Ministro de Armenia Nikol Pashinián;

Un paso histórico: Por primera vez en la historia de la CEI, el Presidente de la República Islámica, Masoud Pezeshkian, ha sido invitado a la reunión ampliada. También participará en la Cumbre Ecológica del Caspio;

Calendario del programa: Si bien el primer día de la visita, el 8 de octubre, consiste en eventos culturales y negociaciones iniciales, el día principal de trabajo será el 9 de octubre.

Documentos y agenda: ¿En qué áreas se pondrá énfasis?

En la reunión del 9 de octubre, los jefes de Estado harán balance de la cooperación multilateral y definirán las tareas prioritarias futuras:

Paquetes de cooperación: En el marco de la cumbre, se adoptarán documentos importantes destinados a fortalecer la aplicación de la ley, la seguridad de la información, la expansión de las relaciones culturales y humanitarias, así como la coordinación de la política exterior;

Asuntos regionales e internacionales: En un contexto de inestabilidad global, los líderes discutirán la estabilidad económica y la seguridad fronteriza dentro de la CEI.

Cumbre Ecológica del Caspio: riesgo de desecación y el debate de los «Cinco»

Junto con la reunión de la CEI, se organiza un importante foro ecológico con la participación de los líderes de los países del Caspio: Rusia, Turkmenistán, Azerbaiyán, Irán y Kazajistán:

La amenaza principal — la desecación: En la conferencia ecológica, el enfoque principal estará en la caída drástica del nivel del mar, la preservación del entorno natural de la cuenca y la garantía de la seguridad ecológica;

Mecanismo de cooperación: El representante del Kremlin, Yuri Ushakov, señaló que el «quinteto del Caspio» examinará pasos prácticos para mantener la paz en la región y proteger los bio-recursos.

Reuniones tras bambalinas: conversación con Pezeshkian y diálogos informales

También se prevén varias negociaciones bilaterales importantes al margen de la cumbre:

Diálogo entre Irán y Rusia: El 9 de octubre se celebrará una reunión privada entre Vladimir Putin y el Presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. En ella se analizará la tensa situación político-militar en Oriente Medio y los proyectos bilaterales;

Relaciones con otros líderes: Aunque no hay prevista una reunión oficial por separado con el Primer Ministro armenio Pashinián, no se descartan conversaciones informales o breves negociaciones durante un almuerzo de trabajo entre los líderes de la CEI.

Estas dos grandes cumbres en Asjabad se están convirtiendo en una plataforma estratégica que influye en el futuro de Asia Central, el Cáucaso y la cuenca del Caspio en una situación geopolítica compleja que pone a prueba la solidaridad regional.