Un perro filmó los momentos más sinceros de una boda que los operadores pasaron por alto (video)
En una ceremonia de boda en EE. UU., apareció un «operador» totalmente inusual. La novia decidió colocar una cámara GoPro a su perro de cinco años, llamado Swaze, para filmar la boda desde su perspectiva.
Inesperadamente, las imágenes capturadas por la cámara del perro revelaron momentos naturales y sinceros que los operadores profesionales no habían notado.
Una de las escenas más conmovedoras del video fue cuando Swaze se acercó a la abuela de 91 años de la novia. El perro pasó casi 20 minutos junto a la anciana.
Esta interacción sincera se convirtió en una de las partes más cálidas y memorables del video de la boda.
Posteriormente, el video se publicó en Internet y se volvió viral en poco tiempo. Tras ser visto millones de veces, fue presentado en el programa «Good Morning America» y en la revista «People».
De esta manera, Swaze, que llegó a la boda como un invitado más, se convirtió accidentalmente en el «operador» que capturó las tomas más memorables de la ceremonia.
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