Otra hija de Angelina Jolie quiere renunciar al apellido de Brad Pitt

Angelina Jolie y de Brad Pitt, su hija de 18 años, Vivienne, acudió a los tribunales para cambiar su apellido. Según la revista People, ella quiere eliminar el apellido de su padre de su apellido compuesto y dejar únicamente «Jolie».

En los documentos judiciales, el motivo de esta decisión se indica como «personal». Si se aprueba la solicitud, Vivienne será la siguiente hija de la familia en renunciar al apellido de Brad Pitt.

Vivienne presentó una solicitud ante el tribunal

Según People, Vivienne Jolie-Pitt acudió a los tribunales para solicitar oficialmente el cambio de su apellido.

En los documentos, la joven de 18 años no explicó en detalle el motivo del cambio de apellido y solo indicó que era «personal».

La solicitud de Vivienne aún debe ser examinada por el tribunal. Por lo tanto, todavía es pronto para hablar de un cambio oficial de apellido.

Podría ser la cuarta hija de la familia

Según la fuente, Vivienne es la cuarta hija en decidir renunciar al apellido de Brad Pitt.

En 2024, Shiloh inició el proceso de cambio de apellido. Según los informes, Zahara y Maddox también presentaron solicitudes similares en 2026, aunque aún no se ha tomado una decisión final sobre ellas.

De este modo, la elección de apellidos de los hijos en la familia de los actores volvió a llamar la atención del público. Sin embargo, no se han revelado las circunstancias personales que motivaron sus decisiones.

El divorcio de Jolie y Pitt duró ocho años

Brad Pitt y Angelina Jolie se casaron en 2014. Dos años después, en 2016, Jolie solicitó el divorcio para anular el matrimonio.

Su proceso de divorcio duró ocho años y solo después de eso el matrimonio fue anulado oficialmente.

La expareja tiene seis hijos:

sus hijos adoptivos: Maddox, Pax y Zahara;

sus hijos biológicos: Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne.

Aunque muchos detalles sobre las relaciones familiares han sido cubiertos por los medios de comunicación, no todas las circunstancias que motivaron las decisiones personales de los hijos son conocidas por el público.

Angelina Jolie también renunció al apellido de su padre

Curiosamente, la propia Angelina Jolie también utilizó en su día el apellido de su padre, el actor Jon Voight.

Al nacer recibió el nombre de Angelina Jolie Voight, pero en 2002 renunció oficialmente al apellido «Voight» y comenzó a utilizar su segundo nombre, «Jolie», como apellido.

Por ello, la decisión de Vivienne recordó un acontecimiento similar en la vida de su madre. Sin embargo, los motivos de ambas decisiones son independientes y están relacionados con circunstancias personales.

Se espera la decisión judicial

Hasta el momento no se ha anunciado la decisión judicial definitiva sobre la solicitud de Vivienne. Solo tras la conclusión del proceso de cambio de apellido se sabrá cómo se registrará oficialmente su nombre.

¿Cómo crees que deben reaccionar los padres ante la elección independiente del apellido por parte de un hijo mayor de edad? Deja tu opinión en los comentarios.