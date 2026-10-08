En Moscú, Rusia, una niña de dos años tragó más de 250 bolas magnéticas de una sola vez. Los médicos del Hospital Infantil Morozov las extrajeron con éxito. Así lo informó «Fontanka».

Se señala que los padres llevaron a su hija al hospital debido a una tos fuerte. El examen, incluida una radiografía, reveló la presencia de numerosos cuerpos extraños en su estómago. Resultó que la niña había ingerido las bolas magnéticas.

Los médicos subrayaron que tales imanes representan un grave riesgo para el organismo del niño. Pueden pasar del estómago al intestino y atraerse entre sí a través de las paredes intestinales. Esto aumenta la probabilidad de lesiones, perforaciones e inflamaciones graves. Por ello, los médicos intervinieron de inmediato.

Inicialmente, los cirujanos examinaron los intestinos de la niña mediante una cámara insertada a través de pequeñas incisiones. Tras confirmar que no había daños intestinales, los médicos retiraron todas las bolas del estómago a través del esófago utilizando instrumentos endoscópicos especiales.

La operación fue un éxito. Se informó que el estado de la niña es bueno y se espera que sea dada de alta del hospital pronto.