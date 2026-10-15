En Pakistán, el derrumbe del techo de una escuela deja 17 víctimas entre alumnos y profesores
Una grave tragedia ocurrió en la ciudad de Peshawar, situada en el noroeste de Pakistán. Tras el derrumbe repentino del techo de un edificio en una de las escuelas de la ciudad, al menos 18 personas fallecierony decenas de personas sufrieron heridas de diversa gravedad.
Las autoridades locales y los servicios de emergencia están llevando a cabo operaciones de búsqueda y rescate a gran escala en el lugar de los hechos.
Víctimas y heridos: La magnitud de la tragedia
El hospital central «Lady Reading Hospital» (LRH) de Peshawar ha proporcionado información oficial sobre los detalles del desastre:
Número de fallecidos: Según el portavoz del hospital LRH, Muhammad Asim, tras el derrumbe, 17 alumnos así como un profesor fallecieron en el lugar y en el hospital;
Más de 30 heridos: Como resultado del incidente, más de 30 víctimas con heridas graves fueron trasladadas de urgencia al hospital;
Estado de emergencia: Debido al aumento repentino en el flujo de heridos, se declaró oficialmente el estado de emergencia en el centro médico y se movilizó a todo el personal sanitario.
Continúa la búsqueda bajo los escombros
En el lugar del incidente, los trabajos continúan sin interrupción con la participación de la administración local, rescatistas y voluntarios:
Operaciones de rescate: Continúan las labores de búsqueda y rescate para extraer a otros niños y miembros del personal que permanecen bajo los escombros y las estructuras pesadas colapsadas;
Investigación: Se ha iniciado una investigación para determinar la causa exacta del derrumbe del techo, ya sea por la antigüedad de la estructura, fallos en el mantenimiento o factores climáticos adversos.
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