El cuerpo de una mujer uzbeka es hallado en una maleta en San Petersburgo: su hijo es sospechoso de asesinato

En San Petersburgo, Rusia, se encontró el cuerpo de una mujer nacida en Uzbekistán dentro de una maleta. Su hijo de 15 años ha sido detenido como sospechoso del asesinato, según informaron los medios rusos.

Se ha informado que la mujer de 38 años trabajaba como empleada de limpieza en San Petersburgo. Desapareció tras ir a trabajar el 1 de noviembre y sus familiares no pudieron contactarla desde entonces. Su hermana denunció el hecho a la policía el 11 de noviembre.

Según RIA Novosti, el teléfono de la mujer no estaba apagado, pero ella no respondía a las llamadas. A pesar de ello, se siguieron enviando mensajes de texto desde su número. En los mensajes, la mujer no aclaraba dónde estaba ni con quién.