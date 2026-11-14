El cuerpo de una mujer uzbeka es hallado en una maleta en San Petersburgo: su hijo es sospechoso de asesinato

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El cuerpo de una mujer uzbeka es hallado en una maleta en San Petersburgo: su hijo es sospechoso de asesinato

En San Petersburgo, Rusia, se encontró el cuerpo de una mujer nacida en Uzbekistán dentro de una maleta. Su hijo de 15 años ha sido detenido como sospechoso del asesinato, según informaron los medios rusos.

Se ha informado que la mujer de 38 años trabajaba como empleada de limpieza en San Petersburgo. Desapareció tras ir a trabajar el 1 de noviembre y sus familiares no pudieron contactarla desde entonces. Su hermana denunció el hecho a la policía el 11 de noviembre.

Según RIA Novosti, el teléfono de la mujer no estaba apagado, pero ella no respondía a las llamadas. A pesar de ello, se siguieron enviando mensajes de texto desde su número. En los mensajes, la mujer no aclaraba dónde estaba ni con quién.

La mujer vivía con su hijo en un apartamento alquilado. El adolescente llevó a la escuela una nota escrita en nombre de su madre, alegando que no podía asistir a clases debido a una enfermedad.

Según las fuerzas del orden, el 2 de noviembre se produjo una discusión entre madre e hijo. La versión de la investigación sugiere que el adolescente estranguló a su madre durante la pelea y luego ocultó el cuerpo en una maleta.

El cuerpo fue hallado en una maleta en un sendero ecológico junto al arroyo Yukkoskiy, en el distrito de Pargolovo, San Petersburgo. Se ha iniciado una causa penal y el hijo de la víctima ha sido detenido como sospechoso.

El diario «Fontanka» señala que el conflicto entre madre e hijo también se debió al uso de cigarrillos electrónicos. Sin embargo, este detalle no figura en el comunicado oficial de las autoridades investigadoras.

La investigación continúa y se están esclareciendo todos los detalles del suceso.

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