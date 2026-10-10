El satélite Vantor fotografía Saturno desde el espacio

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El satélite Vantor fotografía Saturno desde el espacio

El satélite de la empresa Vantor, situado en la órbita terrestre, fotografió el planeta Saturno a casi 1.500 millones de kilómetros de la Tierra. Así lo informó la publicación «Naked Science».

Se señala que Vantor, anteriormente conocida como Maxar Intelligence, está desarrollando tecnologías para fotografiar objetos espaciales desde la órbita terrestre. La empresa ya ha logrado capturar imágenes de otros satélites y naves espaciales desde la órbita anteriormente.

En particular, en diciembre de 2025, el satélite WorldView-3 fotografió un aparato Starlink averiado a una altitud de 240 kilómetros de la Tierra. En abril de 2026, el satélite WorldView Legion 4 capturó imágenes del telescopio espacial «Hubble» a una distancia de unos 61,8 kilómetros.

Según datos de la empresa, siete de sus satélites tienen la capacidad de observar y fotografiar objetos en la órbita terrestre. La resolución máxima de las imágenes puede alcanzar hasta 2,5 centímetros por píxel.

La fotografía de Saturno es un resultado más que demuestra las capacidades de la empresa para observar objetos espaciales.

VantorMaxar IntelligenceSaturnoWorldView-3Espacio
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