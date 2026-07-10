Rostec presenta su nueva línea de drones Saturn

·32·Tecnología
Rostec presenta su nueva línea de drones Saturn

El consorcio Radioelectronic Technologies (KRET), parte de la corporación estatal rusa Rostec, presentó por primera vez al público general su serie de drones Saturn. Exhibidos en la exposición internacional «Drone Expo-2026» celebrada en Kazán, estos dispositivos atrajeron la atención de los expertos del sector por sus soluciones tecnológicas modernas y sus amplias capacidades. Así lo informa Ixbt.com informa .

La nueva línea incluye el modelo de carácter universal «Saturn-30» y el dron compacto «Saturn-10», equipado con un sistema optoelectrónico. La principal característica de estos aparatos es que cuentan con sistemas de navegación y control autónomos basados en visión artificial e AI. Esto permite a los drones realizar misiones sin intervención humana, incluso en condiciones complejas.

Capacidades técnicas y funcionalidad

El modelo «Saturn-30» destaca por su capacidad de carga y velocidad. Con un peso total de 30 kg, este aparato puede permanecer en el aire hasta una hora y alcanzar una velocidad de 180 km/h. El dispositivo puede ascender hasta 3000 metros de altura y tiene la capacidad de transportar cargas de hasta 7 kg. Estas cifras lo convierten en una herramienta útil para la logística y los servicios de entrega rápida.

El «Saturn-10», un modelo más pequeño, está destinado principalmente a tareas de monitoreo y búsqueda. Pesa 10 kg y su autonomía de vuelo es de 30 minutos. Ambos drones están equipados con motores eléctricos, lo que garantiza un funcionamiento ecológico y silencioso. Según Rostec, estos dispositivos están ensamblados completamente con componentes locales.

Se espera que estos drones tengan un uso civil generalizado. En particular, se planea su uso en las siguientes áreas:

  • Monitoreo y control remoto de territorios;
  • Entrega de carga a lugares de difícil acceso;
  • Realización de operaciones de búsqueda y rescate en emergencias;
  • Análisis del estado de infraestructuras mediante AI.
Los desarrolladores destacan que el proceso de ejecución del proyecto tomó un tiempo récord. Desde la fase de diseño hasta las pruebas de vuelo, el camino se recorrió en solo seis meses. Actualmente, todos los drones de la serie «Saturn» están pasando por las pruebas de vuelo finales y se espera que pronto pasen a producción en serie.

Para países con vastos territorios y sistemas logísticos en desarrollo, esta tecnología de drones autónomos podría ser fundamental en el futuro para la agricultura y la logística. Los dispositivos controlados por AI se están convirtiendo en un motor clave para ahorrar recursos humanos y aumentar la seguridad.

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Abror Shuhratov
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