Kirguistán lanza su primer satélite nacional al espacio: Sadyr Japarov lo presenció personalmente

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Kirguistán lanza su primer satélite nacional al espacio: Sadyr Japarov lo presenció personalmente

Asia Central ¡Los pasos de la región hacia la conquista del espacio han sumado otro gran triunfo histórico! La República Kirguisa ha lanzado con éxito su primer satélite nacional al espacio, ocupando oficialmente su lugar entre las naciones espaciales. Con el fin de presenciar este importante evento histórico y brindar su apoyo, el presidente de Kirguistán, Sadyr Japarov, viajó personalmente a los EE. UU. para participar directamente en el proceso de lanzamiento. Entonces, ¿qué cohete llevó al primer satélite kirguís al espacio y qué tareas estratégicas cumplirá para el país?

El cohete de Elon Musk y Californiael inicio en

Esta misión histórica se llevó a cabo en colaboración con la empresa espacial privada líder en el mundo, fundada por Elon Musk:

  • Elección del cosmódromo: El satélite fue lanzado hacia el espacio desde la famosa base de la fuerza espacial de Vandenberg, ubicada en California, EE. UU.;

  • El poder del Falcon 9: La tarea de poner en órbita el primer aparato espacial de Kirguistán fue confiada al fiable cohete portador pesado reutilizable «Falcon 9» de la empresa SpaceX;

  • Participación presidencial: El líder de Kirguistán, Sadyr Japarov, siguió estos momentos históricos desde el centro de lanzamiento en los EE. UU.;

  • Puesta en órbita: El cohete despegó con éxito en el tiempo previsto y colocó el aparato en la órbita espacial de forma segura.

Se abre la puerta del espacio para Kirguistán

«El lanzamiento del primer aparato nacional de Kirguistán al espacio no solo es el mayor logro de la ciencia y la tecnología del país, sino que también significa el comienzo de una nueva era en la seguridad regional, las comunicaciones y la observación remota de la Tierra».

Este paso histórico garantizará que el país cuente con su propia fuente de datos independiente para la agricultura, la ecología y el monitoreo de desastres naturales en el futuro.

Vuelo del primer satélite kirguís (Tabla)

Criterio / Indicador

Datos y hechos oficiales

Estado del aparato

Primer satélite nacional en la historia de Kirguistán

Cohete portador

Falcon 9 (Empresa SpaceX de Elon Musk)

Plataforma de lanzamiento

Base de la fuerza espacial de Vandenberg (California, EE. UU.)

Invitado de alto nivel

El presidente de Kirguistán, Sadyr Japarov, participó personalmente

Objetivo principal

Desarrollo de la ciencia nacional y establecimiento de un sistema de monitoreo espacial

¿Cómo cree que afectarán estos avances de los países de Asia Central en el ámbito espacial al desarrollo de la región? ¿Cómo evalúa que Kirguistán tenga su propio satélite?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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