Científicos de la NASA proponen convertir a Titán en una enorme base de combustible espacial

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Científicos de la NASA proponen convertir a Titán en una enorme base de combustible espacial

Investigadores del Goddard Space Flight Center de la NASA consideran a Titán, la luna más grande de Saturno, como una base de recursos estratégica para futuras misiones espaciales de larga distancia. Según el equipo dirigido por el astrónomo Conor Nixon, este cuerpo celeste podría convertirse en una estación gigante que suministre a las naves espaciales combustible y materiales esenciales gracias a sus ricas reservas de hidrocarburos. Así lo informa Ixbt.com reporta .

Titán es un objeto único en el sistema solar: es la única luna con una atmósfera densa similar a la de la Tierra. En su superficie existen lagos y mares compuestos de metano y etano líquidos. Los científicos planean explotar estas riquezas naturales bajo el concepto ISRU (in situ resource utilization). Esto permitiría reducir drásticamente los costos de transportar toneladas de combustible desde la Tierra al espacio.

Una "estación de servicio" en el espacio

Los autores del estudio destacan que Titán tiene ventajas significativas sobre la Luna y Marte en este aspecto. Sus hidrocarburos complejos son similares al propano, butano y queroseno terrestres, y pueden utilizarse no solo como combustible para cohetes, sino también para fabricar plástico, materiales sintéticos y diversos reactivos químicos. Según ixbt.com, estos recursos serán la base para crear una infraestructura autónoma en el espacio.

Sin embargo, las condiciones en Titán son extremadamente complejas: la temperatura media es de -179 grados Celsius y la gravedad es siete veces más débil que la de la Tierra. En la atmósfera casi no hay oxígeno libre, por lo que para realizar el proceso de combustión se requiere obtener agentes oxidantes, por ejemplo, mediante la electrólisis del hielo de agua.

A pesar de ello, los expertos de la NASA consideran a Titán como un punto de escala y reabastecimiento para expediciones que se dirijan a las partes exteriores del sistema solar, particularmente a los planetas más allá de Júpiter y Saturno. Se espera que este enfoque lleve las capacidades de exploración espacial de la humanidad a un nuevo nivel.

Actualmente, la NASA está preparando la misión Dragonfly, programada para ser enviada a Titán en las próximas décadas. Este dispositivo estudiará en detalle la superficie de la luna y probará en la práctica las teorías sobre su composición química y las posibilidades de uso de recursos. Aunque estos proyectos son todavía a largo plazo y de carácter teórico, no hay duda de que la futura economía espacial se construirá sobre tales objetos.

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Abror Shuhratov
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