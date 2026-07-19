Una ciudadana uzbeka que cayó desde un tercer piso en Turquía fue repatriada

Una ciudadana de Uzbekistán que sufrió un accidente en Bursa, Turquía, fue trasladada de regreso a nuestro país. Así lo informó el Consulado General de Uzbekistán en Estambul.

Según se informó, la ciudadana Z.N. sufrió un accidente mientras trabajaba en Turquía, cayendo desde el tercer piso de una vivienda. Como resultado, sufrió diversas lesiones corporales.

Tras el incidente, la víctima recibió atención médica de emergencia y fue hospitalizada. Se llevaron a cabo los tratamientos necesarios bajo supervisión médica.

Según el Consulado General, nuestros compatriotas que residen en Bursa, al enterarse del suceso, se unieron y organizaron turnos de cuidado voluntarios. Participaron activamente en el tratamiento, cuidado y atención de las necesidades de la ciudadana.

Asimismo, gracias a la cooperación entre el Consulado General de Uzbekistán en Estambul y la Agencia de Migración del Gabinete de Ministros de la República de Uzbekistán, se realizaron las gestiones necesarias y la ciudadana fue repatriada con éxito desde Turquía hacia Uzbekistán.

Las autoridades expresaron su sincero agradecimiento a los voluntarios uzbekos en Bursa, quienes demostraron un ejemplo de humanidad y solidaridad, así como a la « Sociedad para la protección de los derechos de las mujeres uzbekas »por su ayuda desinteresada.