Un hombre que robó un reloj de 290.000 dólares en Japón lo devuelve con una carta de disculpa

Un insólito robo ocurrió en Tokio, Japón. Un hombre que se llevó un costoso reloj de una tienda lo devolvió por correo tres días después, acompañado de una carta de disculpa. Sin embargo, esto no lo libró de la responsabilidad legal.

Se informó que el 29 de octubre, un hombre entró a una relojería en el complejo comercial Nakano Broadway en Tokio y pidió probarse un reloj Audemars Piguet valorado en 46 millones de yenes (aproximadamente 290.000 dólares). Una vez que el reloj estuvo en su muñeca, huyó de la tienda.

Tres días después, el 1 de noviembre, un paquete llegó a la tienda a través de un servicio de mensajería. En su interior se encontraba el reloj robado y una carta de disculpa escrita a mano. Los empleados de la tienda verificaron el número de serie y confirmaron que era el mismo reloj.

El 11 de noviembre, la policía detuvo en la ciudad de Nagoya a un hombre de 30 años sospechoso de estar implicado en el incidente. Él confesó haber robado el reloj.

El sospechoso declaró que al ponerse el reloj y ver su reflejo en el espejo, le gustó mucho y ni siquiera se dio cuenta de cómo salió de la tienda con él puesto. Posteriormente, al comprender que el reloj no le pertenecía, decidió devolvérselo a su dueño.