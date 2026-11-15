Incendio trágico en Osh: Tres hermanas fallecieron en un drama
Un gran incendio ocurrido en Osh, Kirguistán, resultó en la trágica muerte de tres niñas menores de edad. Su padre fue hospitalizado con quemaduras graves. Los medios locales y el Departamento de Situaciones de Emergencia de Osh informaron los terribles detalles de la tragedia.
Detalles del incidente y operaciones de rescate
La tragedia ocurrió en la noche del 15 de noviembre de 2026, alrededor de las 04:00 horas, en una residencia privada ubicada en la calle Usta Abdujalil, número 31, en Osh.
El aviso a los servicios de emergencia se recibió a las 04:42. El fuego, que cubrió 120 metros cuadrados, fue contenido a las 05:20 y extinguido por completo a las 07:57.
Parámetros del incidente
Información oficial y detalles
Fecha y lugar
15 de noviembre, alrededor de las 04:00, ciudad de Osh, calle Usta Abdujalil
Alcance y extinción
120 m² quemados, extinción total a las 07:57
Víctimas
Tres hermanas nacidas en 2013, 2016 y 2018
Herido
Propietario nacido en 1991 (60% de quemaduras)
Víctimas y heridos
Tras extinguir el fuego, se encontraron los cuerpos de las tres hermanas (de 13, 10 y 8 años) dentro de la vivienda.
El propietario, un hombre nacido en 1991, fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos del hospital regional de Osh con quemaduras en aproximadamente el 60% de su cuerpo. Su estado es grave.
Causas del incendio
ExpertosSegún las conclusiones preliminares, el incendio pudo ser causado por un cortocircuito en la cocina o por el uso de un calefactor eléctrico defectuoso. Se está llevando a cabo una investigación.
¡Comparta sus pensamientos sobre esta tragedia en Kirguistán y las medidas de prevención en los comentarios!
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