EE. UU. ofrece 3 000 dólares a niños migrantes a partir de 5 años para abandonar el país

El gobierno de EE. UU. ofrece 3 000 dólares a los niños migrantes menores de edad, a partir de los 5 años, que acepten abandonar el país voluntariamente, informó Bloomberg Law.

Según la publicación, estas ofertas se realizan a algunos niños cuyos casos están siendo procesados en tribunales de inmigración. En algunos casos, la propuesta es presentada por abogados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras que en otros, los jueces explican a los niños la opción de salir del país voluntariamente.

Los defensores de los derechos humanos señalan que estas ofertas se presentan a veces sin la presencia de los padres o tutores legales de los niños, y en ocasiones sin acceso a asistencia jurídica. Temen que los niños renuncien a solicitar asilo u otras medidas de protección sin comprender plenamente las consecuencias legales de su decisión.

En 2025, se informó que la administración estadounidense ofrecía 2 500 dólares a niños migrantes de 14 años o más, que llegaron sin padres o tutores legales, para que regresaran voluntariamente a sus países de origen.

Los defensores de los derechos humanos temen que la nueva oferta pueda ejercer presión sobre los niños. Las autoridades estadounidenses no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de Bloomberg Law sobre este tema.