Donald Trump anuncia estar listo para nuevas negociaciones con Kim Jong-un

·49·Mundo
Donald Trump anuncia estar listo para nuevas negociaciones con Kim Jong-un

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha revelado la posibilidad de nuevas negociaciones personales con el líder de la RPDC en noviembre de este año, Kim Jong-un Hablando con periodistas de la Casa Blanca antes de volar a Ohio, Trump declaró que se mantienen los lazos con la dirección de Pionyang y que está listo para una nueva reunión.

En un momento en que la agenda nuclear entre Estados Unidos y Corea del Norte vuelve a ser un tema candente, esta declaración del líder de la Casa Blanca se sitúa en el centro de la diplomacia internacional.

«Sería fantástico»: una declaración antes del vuelo a Ohio

El presidente respondió con optimismo a las preguntas de los periodistas sobre una posible futura cumbre:

  • Actividad en las relaciones: Trump destacó que no ha roto el diálogo personal con el líder norcoreano y que mantiene contactos regulares;

  • Énfasis en las relaciones personales: «Podría hacerlo. Sería fantástico. Porque nuestras relaciones con él son muy buenas», declaró el presidente estadounidense;

  • La importancia del factor nuclear: A principios de octubre, Trump recordó que Corea del Norte es una potencia nuclear y señaló que mantener buenas relaciones con su líder, Kim Jong-un, es crucial para la seguridad global.

Tres cumbres históricas y la nueva confianza de Washington

La historia de los diálogos entre Trump y Kim Jong-un es una de las páginas más impactantes de la política mundial:

  • Encuentros durante el primer mandato: El líder estadounidense se reunió con el jefe de la RPDC tres veces durante su primer mandato: la histórica cumbre de Singapur en 2018, las negociaciones en Hanói, Vietnam, en 2019, y el encuentro en la zona desmilitarizada en la frontera de las dos Coreas en el verano de 2019;

  • La garantía de la Casa Blanca: Trump había expresado anteriormente su confianza en que, mientras él fuera presidente de EE. UU., «todo saldría bien» respecto al líder norcoreano y la seguridad regional.

Si las partes llegan a un acuerdo para una cuarta cumbre en noviembre, se espera que sea uno de los pasos diplomáticos internacionales más importantes tras la reelección de Trump.

Donald TrumpKim Jong-unRPDCCumbre NuclearDiplomacia
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

«Kim Jong-un es mi amigo»: Trump responde a una pregunta sobre el arma nuclear en Corea del Norte e Irán«Kim Jong-un es mi amigo»: Trump responde a una pregunta sobre el arma nuclear en Corea del Norte e Irán30 septiembre 12:10Trump quiere restablecer el diálogo con la RPDC a través de China: ¿Cómo será el acuerdo secreto?Trump quiere restablecer el diálogo con la RPDC a través de China: ¿Cómo será el acuerdo secreto?19 septiembre 19:23Xi Jinping concluye una histórica visita de Estado de dos días a la RPDCXi Jinping concluye una histórica visita de Estado de dos días a la RPDC9 junio 22:12¿Por qué Kim Jong Un nunca habla de su madre?¿Por qué Kim Jong Un nunca habla de su madre?3 julio 02:46Donald Trump quiere celebrar nuevas negociaciones con Kim Jong-un este otoñoDonald Trump quiere celebrar nuevas negociaciones con Kim Jong-un este otoño20 agosto 09:00¡La inteligencia de Corea del Sur revela un secreto preocupante sobre la salud de Kim Jong-un!¡La inteligencia de Corea del Sur revela un secreto preocupante sobre la salud de Kim Jong-un!2 octubre 11:11
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Se descubren habitaciones y un túnel bajo una estructura misteriosa
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Se descubren habitaciones y un túnel bajo una estructura misteriosa
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos