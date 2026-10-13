Donald Trump anuncia estar listo para nuevas negociaciones con Kim Jong-un

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha revelado la posibilidad de nuevas negociaciones personales con el líder de la RPDC en noviembre de este año, Kim Jong-un Hablando con periodistas de la Casa Blanca antes de volar a Ohio, Trump declaró que se mantienen los lazos con la dirección de Pionyang y que está listo para una nueva reunión.

En un momento en que la agenda nuclear entre Estados Unidos y Corea del Norte vuelve a ser un tema candente, esta declaración del líder de la Casa Blanca se sitúa en el centro de la diplomacia internacional.

«Sería fantástico»: una declaración antes del vuelo a Ohio

El presidente respondió con optimismo a las preguntas de los periodistas sobre una posible futura cumbre:

Actividad en las relaciones: Trump destacó que no ha roto el diálogo personal con el líder norcoreano y que mantiene contactos regulares;

Énfasis en las relaciones personales: «Podría hacerlo. Sería fantástico. Porque nuestras relaciones con él son muy buenas», declaró el presidente estadounidense;

La importancia del factor nuclear: A principios de octubre, Trump recordó que Corea del Norte es una potencia nuclear y señaló que mantener buenas relaciones con su líder, Kim Jong-un, es crucial para la seguridad global.

Tres cumbres históricas y la nueva confianza de Washington

La historia de los diálogos entre Trump y Kim Jong-un es una de las páginas más impactantes de la política mundial:

Encuentros durante el primer mandato: El líder estadounidense se reunió con el jefe de la RPDC tres veces durante su primer mandato: la histórica cumbre de Singapur en 2018, las negociaciones en Hanói, Vietnam, en 2019, y el encuentro en la zona desmilitarizada en la frontera de las dos Coreas en el verano de 2019;

La garantía de la Casa Blanca: Trump había expresado anteriormente su confianza en que, mientras él fuera presidente de EE. UU., «todo saldría bien» respecto al líder norcoreano y la seguridad regional.

Si las partes llegan a un acuerdo para una cuarta cumbre en noviembre, se espera que sea uno de los pasos diplomáticos internacionales más importantes tras la reelección de Trump.