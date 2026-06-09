Un evento histórico y sensacional, que ha tenido un inmenso eco en el mundo asiático y en la geopolítica global, ha llegado a su fin. El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, ha concluido con éxito su tan esperada visita de Estado oficial de dos días a la República Popular Democrática de Corea (RPDC). Este fue el segundo viaje de alto nivel del líder chino a suelo norcoreano (tras su visita de junio de 2019). Lo más importante es que esta misión marca la primera visita al extranjero de Xi Jinping en 2026. Este encuentro de alto nivel estuvo dedicado al 65º aniversario del histórico «Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua» firmado entre las dos potencias en 1961.

La visita, que fue el centro de atención de los medios occidentales e internacionales, se desarrolló en una atmósfera de solemnidad, esplendor y profundo simbolismo, características del protocolo diplomático único de Corea del Norte. Al demostrar al mundo entero que comparten puntos de vista idénticos y unánimes sobre las cuestiones internacionales más importantes y urgentes, los líderes de ambos países definieron planes estratégicos para profundizar aún más sus relaciones de asociación bilateral.

Cronología detallada de las reuniones en Pyongyang

8 de junio de 2026:

Primera reunión: El avión privado del presidente Xi Jinping aterrizó con éxito en el Aeropuerto Internacional de Pyongyang. El distinguido invitado y su esposa, la Sra. Peng Liyuan, fueron recibidos con gran respeto a la salida del aeropuerto por el líder de la RPDC, Kim Jong Un, y su esposa, Ri Sol Ju.

Desfile de miles de personas: Se organizó una magnífica ceremonia de bienvenida en la plaza principal del país, la plaza Kim Il Sung. Contó con una guardia de honor especial, una orquesta militar, un desfile solemne de las tropas, así como miles de habitantes de Pyongyang que sostenían banderas de ambos países, hermosas flores y retratos gigantes de los líderes. Las calles de toda la ciudad estaban engalanadas con sus mejores galas festivas.

Negociaciones y banquete: Los líderes de ambos países mantuvieron primero consultas oficiales en un formato cerrado «cara a cara» y luego con la participación de delegaciones completas. Por la noche, se organizó un banquete de Estado de alto nivel en la lujosa residencia «Mokran», donde se brindó por la amistad eterna, la estabilidad regional y los ideales socialistas. El programa del día terminó con un encantador concierto de los mejores grupos artísticos y musicales de la RPDC.

9 de junio de 2026:

Memoria de la amistad: En el segundo día de la visita, Xi Jinping visitó la Torre de la Amistad sino-coreana, erigida en honor a los valientes soldados voluntarios chinos que lucharon codo a codo contra la ocupación japonesa y murieron durante la guerra, y depositó coronas de flores.

Discurso y conclusión: El líder chino dio una conferencia ante los estudiantes de la Escuela Superior Central de Formación de Cuadros del Partido del Trabajo de Corea. Después de esto, tuvieron lugar las negociaciones finales y se firmaron numerosos documentos importantes destinados a ampliar la cooperación práctica entre los dos Estados. Por la noche, la delegación china abandonó Pyongyang tras una ceremonia oficial de despedida.

Declaraciones importantes y acuerdos firmados por los dos líderes

Durante el diálogo de alto nivel, Xi Jinping señaló sistemáticamente que las relaciones entre China y la RPDC son una «amistad invencible» que ha resistido heroicamente la prueba del tiempo y la historia. Destacó la necesidad de luchar juntos contra el hegemonismo exterior y las presiones imperialistas, de defender firmemente la soberanía y la integridad territorial de los Estados, y declaró que ha llegado el momento de llevar las relaciones a «nuevas alturas».

Por su parte, Kim Jong Un declaró que Pekín es el «socio estratégico más importante» de Pyongyang y la prioridad absoluta de la política exterior del país. Expresando su gratitud por esta sincera visita, el líder norcoreano prometió que Pyongyang siempre apoyaría incondicionalmente a Pekín en todas las cuestiones importantes y controvertidas en el escenario internacional.

COMO RESULTADO, LAS PARTES ACORDARON AMPLIAR LA COOPERACIÓN EN LAS SIGUIENTES ÁREAS MÁS PROMETEDORAS:

Economía y comercio: Aumentar el volumen de los intercambios mutuos, los flujos de inversión y fortalecer la integración económica.

Sector agrícola: Desarrollar la agricultura, garantizar la seguridad alimentaria y superar conjuntamente las consecuencias de las sanciones internacionales.

Infraestructuras: Construcción de grandes carreteras, modernización de los sistemas energéticos y ampliación de las capacidades de los puertos marítimos.

Medicina y ciencia: Salud, productos farmacéuticos modernos e intercambio de tecnologías médicas innovadoras. Altas tecnologías, sistema educativo y formación de personal cualificado.

Ámbito humanitario: Cultura, turismo, proyectos deportivos e intercambios constantes entre los jóvenes de ambos pueblos.

Análisis del contexto económico y geopolítico

Desde un punto de vista económico, China ocupa una posición prioritaria absoluta en la economía norcoreana, asegurando por sí sola casi el 90% del volumen de negocios del comercio exterior de la RPDC. Tras las caídas a corto plazo causadas por la pandemia mundial y las sanciones internacionales, la cadena de suministro se ha restablecido por completo hoy en día. El tráfico ferroviario y aéreo entre ambos países se ha reactivado activamente. Los expertos estiman que los proyectos conjuntos que se lanzarán tras esta visita servirán como un importante «salvavidas» y base para estabilizar definitivamente la economía norcoreana.

Desde un punto de vista geopolítico, esta visita coincidió con un período en el que las relaciones entre la RPDC y Rusia se están fortaleciendo muy fuertemente en el ámbito político-militar. Muchos analistas políticos internacionales evalúan este movimiento de Xi Jinping como una maniobra muy sabia y estratégica de Pekín destinada a mantener su tradicional fuerte influencia en la península coreana y evitar que Pyongyang se incline demasiado hacia Moscú. Aunque los controvertidos programas nucleares y de misiles de la RPDC no se discutieron oficialmente de forma abierta, los expertos no dudan de que este tema fue examinado en profundidad a puerta cerrada.

Los lazos de amistad entre ambos países tienen una rica historia de más de 70 años, habiendo proporcionado China una ayuda militar decisiva a los norcoreanos durante la Guerra de Corea de 1950-1953. Incluso hoy en día, esta alianza sirve como factor principal para mantener la paz en la región. Los medios estatales de la RPDC reconocieron esta visita como «la unidad histórica de grandes pueblos».

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