No es un rayo común: fotografían espectros rojos inusuales en el cielo de Francia

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No es un rayo común: fotografían espectros rojos inusuales en el cielo de Francia

En la isla francesa de Córcega, un fotógrafo capturó uno de los fenómenos naturales más inusuales: los espectros rojos. Los brillantes destellos rojos que aparecieron sobre el pueblo crearon un paisaje celeste único.

Los espectros rojos son fenómenos luminosos eléctricos de corta duración que ocurren sobre tormentas eléctricas intensas, a una altitud de entre 40 y 90 kilómetros. A diferencia de los rayos comunes, no se forman dentro de las nubes, sino en las capas superiores de la atmósfera. Debido a su brevedad, es difícil verlos a simple vista o capturarlos con una cámara.

Para fotografiar este paisaje único, el fotógrafo siguió los pronósticos meteorológicos y calculó el punto y ángulo de toma necesarios. Gracias a una preparación meticulosa, logró obtener imágenes espectaculares de los espectros rojos sobre el pueblo.

Estas imágenes son notables no solo por su belleza, sino también por la oportunidad de observar fenómenos eléctricos atmosféricos poco estudiados.

CórcegaEspectros RojosFenómeno EléctricoMeteorologíaFotografía
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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