¿Por qué el ejército estadounidense realizó un ataque aéreo urgente contra la estratégica isla iraní de Qeshm?

·7·Mundo
¿Por qué el ejército estadounidense realizó un ataque aéreo urgente contra la estratégica isla iraní de Qeshm?

La Fuerza Aérea de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque aéreo de precisión contra objetivos situados en la isla de Qeshm, en el sur de Irán, un punto estratégico que controla el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz.

Fox News La corresponsal Jennifer Griffin, citando a una fuente de alto nivel en los círculos oficiales estadounidenses, informó que esta operación se llevó a cabo estrictamente como una medida de defensa y represalia.

La razón del ataque: un enfrentamiento tenso sobre el Estrecho de Ormuz

Según la información obtenida, la cronología de los eventos se desarrolló de la siguiente manera:

  • Ataque contra un avión estadounidense: El lunes 2 de noviembre, la aviación militar estadounidense que sobrevolaba el Estrecho de Ormuz fue atacada por sistemas de misiles tierra-aire desde territorio iraní;

  • Respuesta inmediata: El avión de combate estadounidense apuntó inmediatamente a los puntos de fuego, atacando y destruyendo por completo las instalaciones antiaéreas iraníes que lanzaron los misiles;

  • Al menos 5 fuertes explosiones: Los residentes de la isla de Qeshm y los medios estatales iraníes confirmaron que se escucharon al menos cinco fuertes explosiones sucesivas en la zona de la isla.

¿Por qué el Pentágono no anunció oficialmente la operación?

En un momento en que la situación en la región es extremadamente delicada, Washington consideró necesario no revelar esta operación al público en general:

  • Contener la escalada: El Departamento de Defensa de los Estados Unidos y el Comando Central (CENTCOM) prefirieron no dar publicidad deliberada a este incidente. El objetivo es señalar que el ataque no es el inicio de una guerra mayor, sino una respuesta rápida y única ante una amenaza específica;

  • Equilibrio antes de las elecciones: Ante las importantes elecciones en EE. UU., la Casa Blanca intenta evitar temores sobre un conflicto militar a gran escala en Oriente Medio;

  • Seguridad del Estrecho de Ormuz: Cualquier enfrentamiento en torno al Estrecho de Ormuz y la isla de Qeshm, arteria principal del transporte petrolero mundial, es monitoreado de cerca por las autoridades debido a su impacto en los mercados internacionales y el tráfico de petroleros.

Estrecho de OrmuzIsla de QeshmComando Central de EE. UU.Relaciones Irán-EE. UU.Geopolítica
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Crisis en el estrecho de Ormuz: Comienza una escasez aguda de diésel en el mercado mundialCrisis en el estrecho de Ormuz: Comienza una escasez aguda de diésel en el mercado mundialAyer 23:11Explosiones en el estrecho de Ormuz: Dos petroleros chocan contra minas marinasExplosiones en el estrecho de Ormuz: Dos petroleros chocan contra minas marinasAyer 09:20Tras el naufragio en el estrecho de Ormuz: videos muestran a personas recogiendo bolsas de iPhones en la playaTras el naufragio en el estrecho de Ormuz: videos muestran a personas recogiendo bolsas de iPhones en la playa19 octubre 18:23Un segundo petrolero con 2 millones de barriles explota tras chocar con una mina marina en el estrecho de OrmuzUn segundo petrolero con 2 millones de barriles explota tras chocar con una mina marina en el estrecho de Ormuz17 octubre 23:28El petróleo mundial en peligro: Irán anuncia la única condición para abrir el estrecho de OrmuzEl petróleo mundial en peligro: Irán anuncia la única condición para abrir el estrecho de Ormuz16 octubre 19:12Naufragio en el estrecho de Ormuz: miles de iPhone y perfumes flotan en el aguaNaufragio en el estrecho de Ormuz: miles de iPhone y perfumes flotan en el agua15 octubre 23:01
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
¿Por qué nos sobresaltamos repentinamente al quedarnos dormidos?
¿Por qué nos sobresaltamos repentinamente al quedarnos dormidos?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol