¿Por qué el ejército estadounidense realizó un ataque aéreo urgente contra la estratégica isla iraní de Qeshm?

La Fuerza Aérea de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque aéreo de precisión contra objetivos situados en la isla de Qeshm, en el sur de Irán, un punto estratégico que controla el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz.

Fox News La corresponsal Jennifer Griffin, citando a una fuente de alto nivel en los círculos oficiales estadounidenses, informó que esta operación se llevó a cabo estrictamente como una medida de defensa y represalia.

La razón del ataque: un enfrentamiento tenso sobre el Estrecho de Ormuz

Según la información obtenida, la cronología de los eventos se desarrolló de la siguiente manera:

Ataque contra un avión estadounidense: El lunes 2 de noviembre, la aviación militar estadounidense que sobrevolaba el Estrecho de Ormuz fue atacada por sistemas de misiles tierra-aire desde territorio iraní;

Respuesta inmediata: El avión de combate estadounidense apuntó inmediatamente a los puntos de fuego, atacando y destruyendo por completo las instalaciones antiaéreas iraníes que lanzaron los misiles;

Al menos 5 fuertes explosiones: Los residentes de la isla de Qeshm y los medios estatales iraníes confirmaron que se escucharon al menos cinco fuertes explosiones sucesivas en la zona de la isla.

¿Por qué el Pentágono no anunció oficialmente la operación?

En un momento en que la situación en la región es extremadamente delicada, Washington consideró necesario no revelar esta operación al público en general: