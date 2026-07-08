Tragedia en el campo: un futbolista muere tras ser alcanzado por un rayo

Un partido de fútbol amistoso celebrado en Malaca, Malasia, terminó en una trágica tragedia. Durante el encuentro, un futbolista de 28 años fue alcanzado por un rayo en el campo R. Tanesh falleció. Así lo informó Astro Awani .

Se ha informado que Tanesh «Tanjung Minyak» jugaba para el club «Rembau Indian Veteran» en un partido amistoso contra el equipo. El encuentro comenzó a las 17:30 hora local. Diez minutos después, comenzó una lluvia ligera, seguida de una tormenta eléctrica. Fue en ese momento cuando el jugador, el árbitro del partido y otra persona fueron derribados por un rayo en el campo.

Según la policía, la parte inferior del cuerpo de Tanesh sufrió quemaduras graves. Fue trasladado inconsciente al hospital en un vehículo particular, pero los médicos no pudieron salvar su vida. El árbitro también fue hospitalizado, mientras que la tercera víctima no requirió atención médica.

La Asociación de Fútbol de Malasia (FAM) expresó sus profundas condolencias a la familia y seres queridos del fallecido, y exigió un informe completo sobre el incidente a la asociación local y a los organizadores del partido.

El secretario general de la FAM, Datuk Nur Azman Rahman, destacó que este suceso demuestra una vez más que las medidas de seguridad en el fútbol deben ser siempre la prioridad. Señaló la importancia de utilizar sistemas de detección de rayos en tiempo real y subrayó que detener o posponer un partido ante un empeoramiento repentino del clima es una decisión responsable.